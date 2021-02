Google Meet est mis à jour avec des réactions, de nouveaux outils de surveillance et d’autres améliorations

Google Meet souhaite continuer à être l’application d’appel vidéo de référence et recevra toutes ces nouvelles pour améliorer encore votre expérience.

2020 a été l’année où Google Meet atteint des niveaux de popularité jamais atteints grâce à la montée des appels vidéo et aux problèmes subis par des alternatives comme Zoom. Google, bien sûr, ne veut pas rater l’occasion de faire de Meet l’outil d’appel vidéo de référence, et pour cela la société ne cesse pas ses efforts pour continuer à améliorer la plateforme.

Après avoir introduit des fonctionnalités telles que la suppression du bruit, Google a maintenant annoncé un série d’améliorations et de nouvelles fonctions qui atteindra le service d’appel vidéo au fil des semaines.

Les réactions avec les emojis arrivent sur Google Meet

L’une des nouveautés les plus marquantes annoncées par Google pour Meet est la possibilité de réagir via des emojis. Cette fonctionnalité sera disponible à un moment donné cette année et vous permettra de choisir différents emojis, personnalisables selon votre teint, pour réagir lors des conférences de manière à ne pas distraire les autres participants. De plus, les administrateurs auront le contrôle sur quand les réactions peuvent-elles être utilisées.

Bon nombre des améliorations annoncées de Meet visent à offrir une meilleure expérience dans l’environnement éducatif. En ce sens, ils indiquent que bientôt les enseignants auront un plus grand nombre de contrôles à votre disposition, comme la possibilité de terminer une réunion ou un cours pour tous les participants, et évitant ainsi que les élèves puissent rester dans la salle après que l’enseignant l’ait quittée.

Les enseignants seront également autorisés couper le son de tous les participants d’une classe vite. De plus, il comprendra une fonction visant à contrôler le moment où les élèves peuvent réactiver leurs microphones.

Beaucoup de ces outils pour les enseignants ils ne seront pas uniquement disponibles sur la version de bureau de Google Meet. Ce sera également possible accéder aux outils de modération depuis la version mobile ou tablette, à la fois iOS et Android. Ces fonctions incluent la possibilité de partager l’écran comme vous le feriez avec un ordinateur.

Google a également annoncé que, dans les mois à venir, inclura de nouveaux paramètres dans la console d’administration qui permettra de modifier les politiques liées à quelles personnes peuvent rejoindre les appels d’une école. De cette manière, il sera possible de décider si les élèves d’autres écoles peuvent participer aux appels vidéo, ou si, au contraire, ceux-ci sont réservés uniquement aux élèves de la même école.

Et puisque tous les étudiants n’ont pas connexion Internet stable ou haut débit, Google continue de travailler à l’amélioration de la qualité des appels vidéo en cas de mauvaises connexions. Par conséquent, dans les mois à venir, la plate-forme sera mise à jour afin qu’elle fonctionne mieux en connexions à faible bande passante. En outre, l’application fonctionnera mieux sur les Chromebooks grâce aux améliorations audio, vidéo et de performance.

Une autre nouveauté intéressante centrée sur l’environnement éducatif est la transcription automatique des réunions, que les enseignants et les éducateurs recevront après avoir terminé une réunion. De cette manière, il sera possible de partager le contenu des réunions avec les utilisateurs qui n’ont pas pu assister à un cours.

Pour l’instant, Google n’a pas donné Dates spécifiques pour l’arrivée de toutes ces nouvelles fonctionnalités sur Google Meet. L’entreprise affirme qu’elle atteindra tous les utilisateurs du service au cours des prochains mois.

