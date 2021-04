Google Meet est en train de tuer votre batterie? Une nouvelle fonctionnalité vous aide ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Sais-tu cela? Vous êtes en réunion avec plusieurs personnes sur Google Meet. Et votre batterie n’aime pas du tout ça. Non seulement les ordinateurs portables coûteux, mais aussi un puissant iPhone 12 peuvent rapidement se mettre à genoux ici. Le service d’appel vidéo met beaucoup de pression sur votre processeur et aspire le périphérique de stockage d’énergie. Cependant, Google propose désormais un remède aux utilisateurs de tablettes et de smartphones.

Une nouvelle fonctionnalité pour Google Meet est actuellement en cours de déploiement sur iOS et Android, comme le rapporte ZDNet. Le mode économiseur de données limite en fait l’utilisation des données pendant les vidéoconférences. Mais non seulement vous êtes satisfait de votre volume de données, mais vous devez utiliser l’Internet mobile pour un appel. En raison de la résolution réduite des flux vidéo, le processeur de votre tablette ou smartphone est également beaucoup moins sollicité.

Fonctionnalité urgente pour Google Meet

On ne sait toujours pas combien d’autonomie supplémentaire de la batterie le mode d’économie de données vous apportera. Quoi qu’il en soit, une telle fonctionnalité est nécessaire de toute urgence. Cela s’applique également aux utilisateurs d’ordinateurs portables. De l’expérience personnelle: alors qu’une Surface Pro 7, par exemple, dispose d’une batterie suffisante pour six heures de travail, Google Meet vide complètement le cabriolet en environ deux heures. Même avec un iPhone 12 par ailleurs durable, vous pouvez voir comment les pourcentages de batterie chutent presque toutes les minutes.

Selon la source, vous pouvez activer le mode économiseur de données via les paramètres de Google Meet. Tout d’abord, la fonctionnalité devrait apparaître avec de nombreux clients professionnels. L’option devrait suivre bientôt pour les autres utilisateurs.

En ce qui concerne la consommation de la batterie, il n’y a pas que Google qui doit apporter des améliorations pour le moment. Microsoft Teams ronge également votre système de stockage d’énergie. Mais pas dans la même mesure que le concurrent de Google. Apparemment, Microsoft propose désormais également un mode économique qui promet un remède.

Alternative pour les appels privés

Mais maintenant, c’est la fin du monde des affaires: si vous souhaitez organiser des appels vidéo privés, vous pouvez utiliser WhatsApp au lieu de Google Meet. Le service n’a que modérément faim par rapport à Teams et Meet. Avec l’application de bureau WhatsApp, vous pouvez même vous connecter avec des amis via votre ordinateur. Les appels de groupe ne sont pas encore possibles ici via Windows PC et Mac. Vous aurez besoin de votre smartphone pour cela.









