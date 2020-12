Google Maps vous permet désormais de créer des photos Street View en utilisant uniquement votre mobile

Vous pouvez donc prendre vos propres photos depuis Google Street View pour pousser encore plus loin cette fonctionnalité.

Tu ne peux pas conduire une voiture google street view, mais à partir de maintenant, oui tu peux collaborer à l’initiative poster vos propres photos.

Google a annoncé un mise à jour dans l’application mobile Street View, qui inclut l’option de prendre des photos qui servira plus tard à élargir la portée de Street View, l’outil Google qui permet Voyager pratiquement dans les rues du monde.

Prenez des photos pour Street View avec votre mobile

Pour pouvoir capturer des images Street View avec votre mobileAvant, il faudra s’assurer que vous disposez d’un appareil compatible avec la plateforme de réalité augmentée de Google, anciennement ARCore.

Et est-ce que pour fonctionner, cet outil est basé sur les informations associées aux images capturées à l’aide de la technologie de réalité augmentée, qui permet plus tard à Google faire pivoter, positionner et créer une série d’images avant de les publier sur Google Maps via Street View.

Jusqu’à présent, pour pouvoir prendre des photographies de ce type, il fallait avoir caméras 360 spécifiques évalué en milliers de dollars que Google a fourni à certains employés et collaborateurs.

Avec cette initiative, Google aspire à étendre les limites de Street View prendre cette fonction là où cette technologie n’était pas encore disponible, en utilisant un élément aussi commun que nos mobiles.

Pour pouvoir commencez à prendre vos photos et à les téléverser dans Street View, tout ce que tu as à faire c’est télécharger la dernière version de l’application sur votre mobile. Pour l’instant, oui, cette fonction n’est disponible que dans certaines régions des États-Unis, au Nigeria, au Costa Rica et en Indonésie. Google indique que de nouvelles régions seront ajoutées au fil du temps.

