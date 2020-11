Google Maps vous indique à quel point les véhicules sont encombrés en temps réel

La pandémie de coronavirus a rendu les déplacements plus difficiles et moins sûrs, c’est pourquoi Google équipe son service de cartographie numérique depuis des mois maintenant Google Maps certaines fonctions utiles qui peuvent aider les gens à mieux planifier leurs voyages pour éviter les foules. Les dernières nouvelles ont été annoncées dans ces heures, et est un système capable de prévenir lorsque vous êtes sur le point de prendre un bus, un train, un métro ou en général un moyen de transport public trop encombré.

Les cartes Google intègrent en effet déjà une fonction très similaire: la planification d’un voyage impliquant l’utilisation des transports en commun a longtemps offert une vue d’ensemble du niveau d’encombrement attendu sur les véhicules à emprunter. Les données, cependant, sont des prévisions statistiques, basées sur les informations anonymes que Google Maps collecte auprès de ses utilisateurs dans les jours précédents: après avoir appris les habitudes de la population de la ville, le système peut en bref imaginer que le mardi à 12h, le bus pour le centre peut être moins encombré que quelques heures plus tard, mais en période de pandémie, ce type d’information risque être inexact.

C’est pourquoi la nouveauté lancée à ces heures utilise le même système pour faire des projections en temps réel: en demandant à Google Maps quelle est la situation d’une ligne particulière, l’application répondra en fournissant des informations collectées en temps réel; de cette manière, ceux qui sont sur le point de quitter la maison savent avec certitude et à l’avance s’ils sont sur le point de faire face à un voyage paisible ou s’ils seront obligés de choisir entre un itinéraire alternatif et un itinéraire bondé. La nouvelle fonctionnalité ne sera pas disponible partout et pour tous les moyens de transport: lorsque les données disponibles seront suffisantes pour faire une prévision, Google les marquera d’un libellé spécifique.