Google Maps vous fera économiser de l’essence – voici comment

Habituellement, les mises à jour de Google Maps sont annoncés avec un certain décalage dans le temps, mais ces dernières heures, les développeurs de l’application de cartographie ont anticipé une série d’innovations substantielles qui rendront son utilisation plus utile. C’est un nouveau mode de navigation en réalité augmentée à l’intérieur des bâtiments, d’une cartographie la météo et de fonctions vertes comme système de calcul des itinéraires les moins consommateurs de carburant, la mise en évidence des zones à trafic limité et une cartographie qui met en évidence le niveau de pollution des zones sélectionnées.

La première nouveauté est celle qui mettra plus de temps à se déplacer: elle affectera les aéroports, les gares, les centres commerciaux et autres lieux intérieurs, où l’application il utilisera la caméra pour s’orienter et l’écran pour afficher le indications superposées directement sur les images images en temps réel de votre téléphone. La navigation en réalité augmentée est déjà disponible partout pour les environnements extérieurs, mais dans les bâtiments – où aucun signal GPS n’arrive – elle doit s’appuyer sur l’intelligence artificielle et la reconnaissance d’image, c’est pourquoi elle ne sera initialement disponible que dans certains centres commerciaux américains. Calmement, il arrivera ensuite dans un nombre croissant d’emplacements intérieurs.

Les informations sur la météo et la qualité de l’air ils permettront aux utilisateurs de savoir à l’avance si la zone où ils se déplacent pour le tourisme ou pour le travail leur permet de respirer de l’air pur ou d’être à l’extérieur sans avoir à porter de parapluie. La nouveauté se présente sous la forme de deux nouvelles couches cartographiques, similaire à celle qui montre le trafic ou les images satellites: en la sélectionnant, la carte sera colorée dans une échelle de nuances qui représente un indice de qualité de l’air. La météo dans Google Maps fera bientôt ses débuts dans le monde entier, tandis que les indications de qualité de l’air seront testées en Australie, en Inde et aux États-Unis.

Parmi les nouveautés les plus intéressantes des semaines et des mois à venir, il existe une nouvelle façon de proposer des directions pour la navigation automobile: si le temps calculé pour les destinations ne s’allonge pas trop, à partir de cette année Google donnera la priorité à itinéraires conçus pour économiser du carburant. Ces alternatives – lorsqu’elles sont disponibles – seront toujours marquées d’une icône de feuille et ne voleront que quelques minutes aux conducteurs; les utilisateurs, pour leur part, auront toujours la possibilité de voir l’itinéraire le plus rapide et sans astuces pour économiser de l’essence. Enfin, il existe un système de notification qui alertera les conducteurs qu’ils sont sur le point d’en entrer un Zone de trafic limité: le service démarrera dans les villes de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Espagne et du Royaume-Uni, mais sera également exporté ailleurs dans les prochains mois.

