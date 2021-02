Google Maps peut être utilisé pour payer aux parcomètres dans plus de 400 villes

Google Maps intègre de nouvelles fonctionnalités qui nous permettront de payer les tickets de parking et de transports en commun depuis l’application elle-même.

Google a beaucoup d’applications vraiment utiles dans notre quotidien comme Google Photos ou Google Earth mais, sans aucun doute, l’application qui a le plus grandi en fonctions ces dernières années est Google Maps, qui peut maintenant être utilisée pour payer aux parcomètres dans plus de 400 villes américaines.

Nous pouvons désormais payer le stationnement depuis l’application Google Maps

Comme nous le disent les gars de Phone Arena, Google Maps inclut une nouvelle fonction qui permettra payer aux parcomètres dans plus de 400 villes des États-Unis.

Il est à noter que cette nouvelle fonction de l’application Google maps est en cours alimenté par les applications Passport et ParkMobile et pour l’instant uniquement disponible sur Android pour les utilisateurs américains cependant devrait arriver très bientôt au monde entier et à l’autre grand système d’exploitation mobile d’aujourd’hui, iOS.

Son fonctionnement est vraiment simple: lorsque l’utilisateur atteint sa destination, Google Maps affichera un bouton avec le titre « Payer pour le stationnement » (payer le parking). Une fois cela fait nous devons couvrir le numéro du compteur et le temps que nous allons nous garer et enfin, appuyez sur le bouton de paiement, qui se trouve au bas de l’application.

Ce paiement pour le stationnement via l’application Google Maps est déjà disponible dans des villes telles que Boston, Cincinnati, Houston, Los Angeles, New York ou Washington DC.

Avec cette nouvelle fonction, nous pouvons également payer les tickets de transports publics

Mais cette nouvelle fonctionnalité qui nous permet de payer aux parcomètres ne vient pas seule, puisque Google Maps vient également de sortir une nouvelle fonction qui nous permettra payer les déplacements en transports en commun depuis l’application elle-même.

L’application Google Maps a été activée un bouton qui nous permet de payer les transports en commun avec les cartes de débit ou de crédit que nous avons enregistrées Google Pay pour un total de 80 agences de transport dans le monde.

Comme l’a confirmé la société basée à Mountian View elle-même, cette nouvelle fonctionnalité permet de payer les transports en commun depuis Google Maps Il sera disponible sur les appareils Android dans quelques semaines.

Ces deux nouvelles fonctions de Google Maps sont vraiment utiles puisqu’elles nous permettront de ne pas avoir à aller au parcmètre après avoir garé la voiture, réduire le risque de contracter Covid-19 en touchant ledit parcmètre et en plus, nous pouvons payer nos billets de train, bus ou métro à l’avance, ce qui nous permet planifier notre voyage à l’avance, évitant également le risque d’aller au guichet pour acheter des billets.

