Google Maps permettra bientôt aux utilisateurs de dessiner, renommer et supprimer des routes: comment cela fonctionnera

15 mars 2021 13:00:16 IST

Bien que la précision de Google Maps se soit certainement améliorée au fil des ans, l’application manque toujours de nombreuses routes anciennes et nouvelles. Plusieurs fois, des utilisateurs ont signalé que certaines routes étaient mal marquées ou nommées sur l’application. Maintenant, Google a trouvé une solution à ce problème en ajoutant trois nouvelles façons de mettre à jour Google Maps. Google dit que c’est mise à jour de sa fonction d’édition de carte et permettra aux utilisateurs d’ajouter des routes nouvelles ou manquantes, de réaligner si nécessaire, et même de renommer et de supprimer les mauvaises.

La fonctionnalité sera déployée dans pas moins de 80 pays au cours des prochains mois.

Comment mettre à jour / modifier des routes sur Google Maps

Si un utilisateur remarque une route manquante sur Google Maps, il peut simplement cliquer sur le bouton du menu latéral. Cliquez ensuite sur l’option « Modifier la carte » et sélectionnez « Route manquante ». « Ajoutez des routes manquantes en dessinant des lignes, renommez rapidement les routes, modifiez la direction de la route et réalignez ou supprimez les routes incorrectes », a déclaré Google.

Les utilisateurs peuvent maintenant même informer l’entreprise si une route est fermée, ainsi que les dates, les raisons et les directions.

Cependant, le simple fait de cliquer sur quelques options du bouton de menu n’ajoute, ne supprime ni ne renomme les routes, bien sûr. Google dit que pour s’assurer que les suggestions et les modifications sont authentiques et exactes, l’entreprise les examinera et les vérifiera avant de mettre les modifications à la disposition du public. Google prendra environ sept jours pour examiner votre soumission.

Ceci est différent des modifications autorisées par Google jusqu’à présent. À l’heure actuelle, si un utilisateur souhaite ajouter une route manquante, il ne peut que déposer une épingle sur le chemin, écrire le nom de la route et soumettre les informations à Google. Le nouvel outil devrait également faciliter la correction des noms de routes ou même des directions.

En plus de cela, la société a ajouté une autre fonctionnalité nouvelle – celle des « mises à jour de photos ». Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Google de partager des photos d’un lieu sans examen complet. Les utilisateurs peuvent ajouter des images d’un emplacement comme voir également les photos récentes publiées par d’autres.

