Google Maps paiera les parcomètres et les transports en commun: il démarrera aux États-Unis et atteindra plus de pays à l’avenir

Petit à petit, nous avons vu que les services de stationnement implémentaient le paiement via mobile, ce qui nécessite généralement l’installation d’une propre application et son enregistrement. Mais l’idée de Google est qu’en plus de l’utiliser pour calculer notre itinéraire ou vérifier le prix dans les stations-service, Google Maps sert d’application de paiement pour les parcomètres et les transports publics

Il s’agit d’une collaboration entre les services internes et d’autres services tiers, car avec cette fonction Google Pay est intégré. Cette nouveauté est assez frappante, ce qui rend le service Google peut-être encore plus courant parmi les choix des utilisateurs, même si pour l’instant il commencera par les États-Unis.

Le problème ne sera plus de ne plus avoir d’argent liquide

Ils expliquent de Google concernant le paiement en parcomètres qu’il s’agit d’une collaboration avec les services Passport et ParkMobile, donc c’est une fonction qui sera d’abord vue dans ce pays. L’intégration consiste en un nouveau bouton qui sera ajouté avant la possibilité d’effectuer la transaction, devant compléter avec le numéro de l’aire de stationnement, la sélection de notre véhicule et le temps que nous voulons payer.

Le bouton indique « payer pour le stationnement » et dès que nous appuyons dessus, Google Pay s’ouvre. Dès que nous entamerons le processus et indiquerons la zone, nous devrons sélectionner un véhicule précédemment immatriculé ou le faire à ce moment-là. En ayant également la carte de crédit dans le service, le paiement est effectué pour la bande sélectionnée et de cette manière l’opération serait terminée, pouvant en prolonger le temps si finalement nous allons prendre plus de temps pour retirer le véhicule.





L’autre nouvelle fonction est peut-être plus intéressante au niveau international: paiement des transports publics, car il est internationalisé depuis le début. Avec l’application, vous pouvez payer à l’avance pour arriver à la gare, à l’arrêt de bus ou à tout autre moyen de transport, de manière similaire à celle que nous avons vue auparavant pour le parcomètre et en utilisant des cartes intégrées au service (et chaque transaction aura son ticket électronique ).





La fonction de paiement des transports publics s’étendra à 80 agences de transports publics dans le monde, alors peut-être que nous nous rapprochons un peu plus. Le service de paiement des parcmètres fonctionne déjà aux États-Unis, dans plus de 400 villes et pour Android (bientôt pour iOS).