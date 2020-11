Google Maps obtient un nouvel onglet « Voyages » qui affichera les détails de vos vacances passées

Tendance FP12 nov.2020 16:19:02 IST

Les utilisateurs de Google Maps sur les appareils Android pourront revivre leurs souvenirs de voyage à l’aide d’un nouvel onglet Voyages apparaissant sur l’application. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’avoir un aperçu des lieux qu’ils ont visités, les kilomètres qu’ils ont parcourus, ainsi que des informations sur les lieux. Ce nouvel onglet fait partie de plusieurs nouvelles fonctionnalités introduites par Google concernant les voyages et les voyages. Dans un article de blog, l’entreprise a déclaré que si un utilisateur choisit d’activer son paramètre d’historique des positions, il pourra utiliser les voyages dans la chronologie de Google Maps voyager tout en restant à la maison. De plus, les informations de vos voyages précédents peuvent être partagées avec vos amis et connaissances.

Si vous avez reçu des confirmations de réservation d’hôtels, de restaurants et d’autres lieux de votre compte Gmail, vous pourrez voir et partager ces informations en visitant google.com/travel et en appuyant sur l’onglet « Voyages ». Google a également indiqué qu’une nouvelle chronologie viendrait sur la carte Google Photos, à l’aide de laquelle les utilisateurs peuvent voir les chemins qu’ils ont empruntés un certain jour à côté des photos qui ont été enregistrées.

Google a également partagé quelques conseils et fonctionnalités permettant aux personnes de voyager en toute sécurité pendant les périodes COVID-19. Le moteur de recherche suggère aux utilisateurs de se tenir au courant des dernières informations de voyage en vérifiant s’il existe un avis de voyage ou une restriction COVID-19 pour leur destination lors de la recherche d’un hôtel ou d’un hébergement ou même de vols vers cet endroit sur Google. En accédant à google.com/travel, les utilisateurs pourront également consulter les «tendances de la disponibilité des vols et des hôtels au cours des six derniers mois».

En utilisant un filtre « annulation gratuite » dans la recherche Google et sur google.com/travel, les planificateurs de voyages peuvent également effectuer des réservations dans des hébergements situés spécifiquement dans les endroits où une annulation gratuite est disponible afin que les utilisateurs puissent annuler les réservations en toute confiance. Les voyageurs peuvent également utiliser la « couche COVID » présente dans Google Maps pour obtenir des informations sur les cas de COVID-19 dans la région.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂