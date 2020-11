Google Maps obtient des fonctionnalités COVID-19, des mises à jour: les utilisateurs reçoivent des informations en direct sur l’encombrement du monde entier

Tendance FP18 nov.2020 17:39:00 IST

Google Maps reçoit de nouvelles mises à jour pour fournir des mises à jour plus complètes du COVID-19 à l’approche de la saison des vacances et de nombreuses régions ont vu la deuxième vague de cas corona. Pour aider les utilisateurs à se rendre dans un nouvel endroit, Plans va maintenant donner des informations détaillées sur les cas détectés de tous les temps dans cette région, la tendance moyenne observée au cours des sept derniers jours et le nombre de décès dans cette région. Il partagera également les informations en direct sur l’encombrement des transports en commun pour tenir les utilisateurs suffisamment informés pour prendre des décisions. Dans un article de blog, VP produit chez Google Maps, Dane Glasgow, a écrit que deux nouvelles améliorations seront apportées à la couche COVID récemment lancée dans Plans.

« La couche COVID mise à jour sur Android et iOS affichera bientôt plus d’informations, y compris les cas détectés de tous les temps dans une zone, ainsi que des liens rapides vers les ressources COVID des autorités locales. »

Selon Google, Plans a reçu 200 nouvelles fonctionnalités depuis le début de la pandémie pour aider les utilisateurs à mieux s’adapter à la nouvelle norme. Poursuivant sur la même voie, Google a commencé le déploiement d’informations en direct sur l’encombrement. Le blog indique que cette fonctionnalité est destinée aux utilisateurs d’Android et d’iOS du monde entier et que bientôt tout le monde pourra voir à quel point leur ligne de bus, de train ou de métro est bondée à l’heure actuelle. Il est évident que la fonctionnalité ne fonctionnera que dans les endroits où les données sont disponibles en fonction des commentaires en temps réel de Google Maps utilisateurs du monde entier.

Une autre nouvelle fonctionnalité comprend la possibilité de voir l’état en direct des commandes à emporter et de livraison. Celui-ci sera déployé aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie, au Brésil et en Inde. Applicable à la fois sur Android et iOS, les utilisateurs pourront savoir quand récupérer la nourriture ou quand on peut s’attendre à ce qu’elle arrive, et également réorganiser le même plat directement à partir de Google Maps.

Google déploie également un premier aperçu de l’expérience améliorée du mode de conduite Assistant Google pour les utilisateurs d’Android en anglais aux États-Unis.

