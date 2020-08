Google Maps est mis à jour dans le monde entier avec des cartes plus détaillées et des couleurs plus précises

Google a décidé de mettre à jour son service de carte dans le monde entier, pour tous les utilisateurs, à partir d’aujourd’hui. Parmi les changements inclus, les cartes seront désormais plus précises pour montrer la végétation et d’autres caractéristiques naturelles de la terre. De plus, certaines villes disposent désormais d’informations plus détaillées sur les rues et la navigation piétonne.





Comme expliqué par Google, la nouvelle mise à jour de ses cartes se concentre sur l’amélioration de la visualisation des lacs, plages, forêts et autres lieux naturels. Ces changements sont reflétés dans la vue normale de Google Maps et la plupart des données ont été obtenues à partir de la vue satellite. Essentiellement, ils ont appliqué un algorithme qui classe mieux chaque zone par couleur en fonction des images satellites.

L’avant et l’après au Maroc. Via Google.

Bien qu’auparavant la vue normale nous indiquait où se trouvait une forêt, une rivière ou un lac … elle ne donnait pas beaucoup plus de détails. Vous deviez aller à la vue satellite pour voir exactement à quoi ressemblait la forêt luxuriante ou si le sommet d’une montagne était enneigé en permanence ou non Cela change à partir d’aujourd’hui, dans la vue normale différentes nuances de vert et d’autres couleurs sont utilisées pour mieux refléter la façon dont chaque zone est et que l’utilisateur n’a pas à accéder à la vue satellite.

Exemple de la façon dont un parc naturel montre désormais des détails plus précis. Via Google.

Google dit que le changement a été effectué dans les 220 pays et territoires actuellement couverts. Les changements ont déjà été appliqués et devraient apparaître à partir d’aujourd’hui. Pour voir les modifications, vous n’avez pas besoin de mettre à jour l’application ou de faire quoi que ce soit de spécifique au-delà d’attendre que le déploiement atteigne tous les utilisateurs.

Accent mis sur la navigation piétonne (mais uniquement pour certains)

Les nouvelles cartes plus colorées ne sont pas le seul changement que Google a apporté à son service. Google Maps a également reçu une mise à jour pour le informations sur les rues de certaines villes. Afin d’améliorer la navigation piétonne, les rues refléteront mieux leur vraie largeur ainsi que les trottoirs ou passages pour piétons. Un bonus à une fonctionnalité intéressante arrivée il y a quelques semaines pour les villes: les informations sur les feux de signalisation.

L’avant et l’après en informations pour les rues de certaines villes. Via Google.

Cela ne viendra cependant qu’à Londres, New York et San Francisco pour l’instant. Vraisemblablement, petit à petit, nous le verrons dans plus d’endroits et de villes dans le monde. Google indique que cela peut être d’une grande aide pour ceux qui décident “de marcher ou de prendre d’autres moyens de transport seuls en raison de la pandémie”. C’est également une information extrêmement utile pour les personnes ayant des problèmes d’accessibilité.