Google Maps est mis à jour avec plus d’informations sur COVID-19, les itinéraires de transport en commun moins fréquentés, le mode de conduite et plus

Google Maps a reçu une nouvelle « grande » mise à jour qui inclut un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’Android et iOS. Le service Google Maps apporte désormais de nouveaux fonctionnalités spécialement conçues pour faire face à la situation actuelle du COVID-19, mais aussi d’autres qui ne lui sont pas liés et d’utilité égale.





L’application pour Android et iPhone a commencé à déployer la dernière mise à jour à tous les utilisateurs du monde entier. Google dit que c’est un mis en place pour les vacances qui viennent, donc certaines des fonctionnalités qu’il introduit y sont liées. Voyons ce qu’ils sont.

Quoi de neuf dans Google Maps

La première nouveauté à souligner concerne le COVID-19. Auparavant, la société avait introduit une nouvelle couche qui montrait la densité des cas de COVID-19 par zone. Maintenant, cette couche affichera plus de données comme le nombre de cas détectés ou liens avec les autorités officielles. L’idée ici est que l’utilisateur puisse obtenir rapidement des informations relatives aux restrictions et des conseils officiels pour chaque lieu. Il arrivera petit à petit dans les semaines à venir.

En lien avec ce qui précède, Google va profiter des informations qu’il obtient sur les transports en commun et notamment sur la densité de personnes dans chaque lieu. De cette façon, ils peuvent savoir l’agglomération de chaque itinéraire de transport public, pour recommander le plus clair aux usagers de toutes. L’idée ici est de réduire l’encombrement dans les espaces confinés ou petits. Il atteindra Android et iOS dans le monde entier et couvrira les lignes de bus, de train et de métro.

le mode de conduite dans Google Maps vous permet de contrôler l’appareil par la voix pendant que vous conduisez avec Google Maps. La société publie un aperçu pour les utilisateurs d’Android aux États-Unis. Avec cela, il est possible d’utiliser Google Assistant pour contrôler un grand nombre d’actions pendant la conduite. Nous verrons quand il arrivera dans d’autres pays et dans plus de langues que l’anglais. Sur iOS, ce sera pratiquement impossible.

Enfin, Google a mis en avant une nouvelle fonction Google Maps liée à la livraison de nourriture à domicile. L’application va démarrer afficher des informations sur l’état en direct des commandes passées via Google Maps. Cette fonctionnalité est limitée aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie, au Brésil et en Inde pour le moment.

Via | Google