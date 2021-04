Google lance un nouvel outil pour dessiner et animer vos dessins en 3D

Google crée Monster Mash pour que tout le monde puisse en profiter avec une animation 3D sans tracas … L’intelligence artificielle au pouvoir!

À ce stade, si nous parlons de faire Animation 3D On pense sûrement à un équipement puissant capable de restituer en quelques secondes, en plus de un travail de conception et de modélisation très compliqué que, en effet, nous n’allons tromper personne, c’est un processus complexe qui nécessite connaissances ou formations spécifiques ainsi qu’un talent inné pour la créativité.

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas venus ici pour vous débarrasser de vos illusions mais plutôt pour vous encourage à expérimenter l’animation 3D, car grâce à l’intelligence artificielle Google nous propose avec Purée de monstre un nouvel outil amusant pour nous aider à créer nos premiers monstres animés, sans complications majeures et, comme nous l’ont expliqué les collègues d’Android Police, à la portée de tous les utilisateurs et de toutes les machines.

C’est comme vous le verrez de une application web simple afin que tout débutant, moi y compris, puisse faites nos premiers pas dans l’animation 3D, de manière décontractée et en obtenant des idées avant de passer à des outils plus complexes et plus professionnels.

Google souhaite que tout utilisateur puisse expérimenter l’animation 3D, et pour cela, il propose cet outil ‘Monster Mash’ où l’intelligence artificielle a du sens pour nous faciliter les choses.

Toutes les applications Google que vous pouvez installer sur votre Android

Toutes ses possibilités nous ont été expliquées par Google lui-même dans son blog AI, en plus d’annoncer qu’il s’agit d’un outil Open source avec la publication du code source de Purée de monstre dans les référentiels GitHub afin que tout le monde puisse « jouer » avec l’outil et l’adapter si nécessaire.

Ce qui est certain, c’est que Purée de monstre ne fait rien sur l’autre planète jusqu’à ce que nous arrivions à la partie IA, car au départ vous verrez une page blanche où vous pouvez dessiner à main levée vos créations, qui par la suite et de manière entièrement automatique sera « transformé » par l’IA en quelque chose de tridimensionnel qui peut être animé.

Le faire est aussi simple que dessine le corps de ton petit monstre, puis peindre les extrémités en laissant ouvertes les parties qui se croisent avec le corps. Cela peut être interprété par l’intelligence artificielle après Purée de monstre pour créer des extensions qui dépassent du corps sans en faire partie.

Si nous faisons double Cliquez sur sur n’importe quel membre que nous avons peint, ce sera reflété sur un autre côté du modèle 3D symétriquement, facilitant la création de jambes ou de bras.

Une fois que c’est fait Il ne reste plus qu’à «gonfler» le modèle en appuyant sur le bouton supérieur, pour que l’IA fasse sa magie et crée un objet que nous pouvons animer à partir de l’onglet correspondant. Vous choisissez la partie du corps à manipuler et tout est prêt, vous pouvez la déplacer vers la position souhaitée, créer des points d’articulation ou enregistrer des mouvements et rendre les animations un peu plus complexes.

Google nous propose en fait quelques exemples Suite:

Dans tout le processus c’est l’IA qui se charge d’essayer de lui donner un sens reconnaître ce que nous peignons, et aussi ce que nous essayons de faire avec l’objet animé, donc il n’y a pas trop de complications lors de la création de nos premières scènes animées.

L’idée est bonne et cela me divertit depuis longtemps à faire des choses, donc sans aucun doute nous vous encourageons à l’essayer car vous trouvez encore ici, dans l’animation 3D, votre grande passion et, qui sait, même un parcours professionnel … Serait-ce possible ou pas?

11 choses que vous pouvez faire avec Google sur un iPhone mais pas sur un Android

Rubriques connexes: Applications, Google Apps, Google

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂