Google investit 450 millions d’euros dans ADT avec un œil sur les alarmes et la sécurité pour la famille Nest

Google a conclu un accord avec ADT, la société de solutions de sécurité bien connue. Le cabinet Mountain View investira 450 millions de dollars dans ADT et le fera avec 6,6% de la société de Floride.

L’objectif est de promouvoir vendre vos produits domotiques de la famille Nest, qui fera désormais partie de l’offre des 20 000 techniciens qui travaillent pour ADT dans les installations de ces systèmes de sécurité dans les bureaux, locaux de tous types et habitations.

Google et ADT ensemble mais pas foirés

Les deux entreprises veulent essayer d’atteindre plus de clients à la fois dans les domaines domestique et professionnel, et elles ont également indiqué que l’objectif est de collaborer dans le développement de produits futurs dans le domaine de la sécurité intérieure.

Si tout se passe bien, cet accord de collaboration ira encore plus loin et 300 millions de dollars seront investis à parts égales pour effectuer des tâches de marketing et de développement de produits et la formation des employés pour conduire toutes ces solutions.

Au fil du temps, les produits Nest devraient devenir “pilier de l’offre de maison intelligente d’ADT», a déclaré Rishi Chandra, responsable de la famille de produits Nest.

Grâce à cette collaboration, a expliqué Chandra, l’efficacité des solutions de sécurité sera tentée “donner moins de fausses alarmes, offrent plus de moyens de recevoir des notifications et une meilleure détection des incidents potentiels dans et autour de la maison. ”

