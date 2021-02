Google inflige une amende de 1,3 million de dollars pour avoir affiché des classements «  trompeurs  » pour les hôtels français

16 févr.2021 11:57:47 IST

Google a accepté de payer une amende de 1,1 million d’euros (1,3 million de dollars) après que les autorités françaises ont conclu que le moteur de recherche affichait des classements «trompeurs» pour les hôtels français. Auparavant, Google utilisait la source officielle Atout France ainsi que les données d’autres sites Web de l’hôtellerie dans son algorithme pour classer les hôtels de une à cinq étoiles. Après avoir reçu des plaintes des hôteliers concernant le classement de Google, l’agence gouvernementale de la fraude et de la concurrence – la Direction générale de la concurrence, de la consommation et du contrôle des fraudes (DGCCRF) – a ouvert une enquête en 2019 et 2020.

L’agence a déclaré qu’elle devait surveiller «la nature et l’équité des informations fournies par la plateforme» dans 7 500 établissements.

L’enquête de la DGCCRF « a révélé que Google avait remplacé le classement Atout France par un classement établi selon ses propres critères ». L’agence a déclaré que cette pratique était « particulièrement dommageable » pour les clients qui pensaient bénéficier de certains avantages lors de la réservation auprès d’un hôtel, et pour les hôtels qui étaient moins bien classés par Google que par Atout France.

Google a déclaré qu’il avait maintenant apporté les « modifications nécessaires pour ne refléter que le classement officiel français des hôtels sur Google Maps et dans la recherche. »

Avec les contributions de l’Associate Press.

