Google I / O revient le 18 mai: l’événement pour les développeurs sera virtuel et totalement gratuit

L’année dernière et dans le confinement complet par COVID-19 de Google, ils ont décidé d’annuler complètement leur événement annuel pour les développeurs, le Google I / O. Cette année, l’événement est de retour, bien qu’à l’instar de nombreux autres événements technologiques, il sera virtuel et gratuit pour tous.





Comme Google l’a annoncé sur sa page officielle et le PDG de l’entreprise, l’événement aura lieu du 18 au 20 mai. Il est désormais possible de s’inscrire à l’événement et de participer ainsi à des conférences, des sessions techniques, des réunions de questions et réponses et plus encore. À la fin de ce mois d’avril, ils proposeront un calendrier complet avec toute la programmation de ces jours.

Comme cela s’est produit les années précédentes, Google a mis en place un puzzle pour annoncer la conférence. Grâce à une série d’exercices, nous devons répondre à quelques questions, épeler une carte perforée, commander des cartes et plus encore, le tout dans un style de programmation classique. Résultat final? La date et l’invitation à l’événement.

À quoi s’attendre de Google I / O 2021

Généralement Google profitez de l’événement I / O pour présenter des mises à jour importantes de vos produits, en particulier des logiciels. Bien qu’il s’agisse d’un événement pour les développeurs, la marque en profite pour présenter de nouveaux produits matériels et surtout de nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation ou services. Les années précédentes, par exemple, nous avons vu le Pixel 3A ou Google Duplex, ainsi que des actualités sur Android.

Alors à quoi s’attendre cette année? En principe, la présentation officielle d’Android 12 et les nouveautés qu’il apportera. C’est un événement dans lequel on peut peut-être aussi voir nouvelles enceintes intelligentes sous la marque Nest. Bien qu’il soit encore plus intéressant de voir s’il y a quelque chose d’officiel sur l’éventuel propre processeur pour mobiles que Google est censé développer.

Google Ce n’est pas le seul à organiser cette année une conférence pour les développeurs virtuels. Apple a déjà annoncé que sa WWDC 2021 sera également en ligne à partir du 7 juin. D’autre part, la conférence Build de Microsoft se tiendra virtuellement du 25 au 17 mai. Nous serons attentifs à voir ce que les trois grandes entreprises technologiques s’apprêtent à nous présenter dans les trois prochains mois.

