Google I / O: les 6 innovations les plus importantes de la conférence des développeurs

Google a présenté de nombreux nouveaux développements lors de sa conférence des développeurs I / O 2021, surtout Android 12 et des plans pour une plate-forme de smartwatch commune avec Samsung – il n’y avait pas de nouveau matériel à voir. Nous avons rassemblé pour vous les nouvelles idées les plus importantes pour Google I / O 2021.

Android 12: ça devient coloré

Le système d’exploitation Android 12 de Google brille dans un nouveau look « Material You » – et apporte de nombreuses innovations avec lui. Surtout, la nouvelle version sera plus colorée et les utilisateurs pourront l’adapter à leur goût personnel. Les couleurs du système peuvent être modifiées plus facilement pour mieux s’harmoniser avec l’arrière-plan de l’écran.

Une autre toute nouvelle fonctionnalité est son propre tableau de bord pour afficher la confidentialité, y compris des paramètres supplémentaires pour plus de sécurité des données. Une version bêta est désormais disponible pour les smartphones pris en charge de onze fabricants, que vous pouvez lire sur le site de Google.

Smartwatch: attaque sur l’Apple Watch

Bien qu’il n’y ait pratiquement que deux systèmes d’exploitation pour smartphones, le marché des smartwatch a été beaucoup plus fragmenté – jusqu’à présent. Maintenant, Google et Samsung veulent travailler ensemble et fusionner leurs deux systèmes – Android Wear de Google et Tizen de Samsung – en une seule plate-forme. Le nom peut-être pas encore définitif: Wear.

Le nouveau système devrait permettre une plus longue durée de vie de la batterie, les applications démarrent environ 30% plus rapidement et les animations sont plus fluides. Dans le même temps, la gamme d’applications et de cadrans de montre doit être augmentée.

Appareil photo et Google Photos: plus d’IA, des algorithmes plus sophistiqués

Google travaille sur un nouvel appareil photo pour smartphone qui devrait être mieux adapté à la photographie des peaux foncées. Jusqu’à présent, le traitement de l’image a tendance à être orienté vers les peaux plus claires, ce qui devrait changer avec le nouvel appareil photo. Pour ce faire, Google modifie ses algorithmes de balance des blancs et d’exposition automatiques, qui devraient être utilisés pour enregistrer plus précisément les tons de peau foncée.

L’application photo Google Photos bénéficie également d’une nouvelle fonctionnalité: si deux photos similaires sont prises, Google Photos peut créer un nouvel enregistrement animé à partir de ces deux photos. L’apprentissage automatique est utilisé pour assembler les mouvements des deux photos afin de créer une image plus vive.

De plus, Google souhaite encore mieux protéger son application photo et intègre donc une zone protégée par mot de passe dans laquelle les images peuvent être stockées en toute sécurité. Ces enregistrements ne doivent pas non plus être visibles lors du défilement dans l’application Photos. La nouvelle fonctionnalité sera initialement disponible pour les téléphones Pixel et sera disponible sur d’autres téléphones Android plus tard cette année.

Google Workspace: l’augmentation de la productivité

Google Workspace, un ensemble d’applications Google productives, bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité appelée «Smart Chips» qui connecte Google Docs à d’autres services. De cette façon, des liens peuvent être définis dans Google Docs qui mènent à d’autres fichiers ou réunions – Google appelle cela « Smart Canvas ».

D’autres innovations mineures incluent des émoticônes dans Google Docs en complément des commentaires conventionnels, une nouvelle chronologie dans Google Sheets pour une meilleure gestion de projet et une nouvelle vue dans Google Docs qui ajuste automatiquement la taille du document à la taille du navigateur – tout comme une application Web classique. .

Meilleure IA pour les assistants vocaux

Depuis des années, Google fait progresser l’intelligence artificielle et démontre des conversations impressionnantes qui se déroulent sans aucune intervention humaine. Plus précisément, Google a présenté le projet « LaMDA », qui est censé permettre des conversations plus naturelles et pourrait un jour être utilisé dans les assistants vocaux.

Au cours de la présentation, une conversation entre un avion en papier et la planète naine Pluton a été montrée, ce qui était assez impressionnant. L’IA pouvait facilement basculer entre deux objets très différents et avoir une conversation qui n’avait pas été entraînée auparavant.

Appels vidéo avec image 3D

Google veut également rendre les vidéoconférences plus modernes à l’avenir: plus précisément, Google veut créer une image 3D des participants à un appel vidéo – comme si vous étiez assis directement l’un en face de l’autre. Cela devrait fonctionner sous différents angles et même inclure le contact visuel.

Le projet est développé sous le titre « Project Starline »: à l’aide de diverses caméras et capteurs, le système enregistre l’apparence d’une personne ainsi que la forme sous différents angles. Le projet est initialement destiné uniquement aux conversations entre deux personnes, car certaines exigences techniques sont requises pour cela.

