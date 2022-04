Google I/O 2022 : date et tout ce qu’on attend

in

L’événement Google le plus important de l’année approche : voici ce que nous attendons de Google I/O 2022.

Le le plus grand événement google de l’année Pour les fans de la scène Android, c’est juste au coin de la rue. Dans très peu de temps, nous assisterons à la Google I/O 2022et à toutes les versions de matériel et logiciel que Google a préparé pour les mois à venir.

À partir du 11 maiil sera possible d’assister à un ensemble déluge d’emplacements lors d’une conférence pour les développeurs qui, oui, laissera également place à l’actualité destinée au public « ordinaire ».

Avant que le jour n’arrive, il vaut la peine de revoir tout ce que vous pouvez attendre de Google I/O dans son édition 2022le deuxième d’affilée organisé virtuellement et gratuit pour tous.

Qu’est-ce que Google I/O ?

Le E/S Google c’est une conférence annuelle des développeurs que Google célèbre dans le but de présenter ses nouvelles technologies et les avancées réalisées sur ses plateformes, que dans de nombreux cas, les créateurs d’applications et d’expériences peuvent utiliser pour améliorer vos services.

La première édition de Google I/O s’est tenue en mai 2008 et a montré au monde une première version du système d’exploitation Android. Au fil des ans, nous avons assisté à l’arrivée de produits tels que Chrome, Google Photos, Google Fit, Android Auto ou Material Designparmi de nombreuses autres plateformes que des millions d’utilisateurs utilisent quotidiennement.

Quand est-ce célébré ?

Cette année, Google I/O 2022 aura lieu entre le mercredi 11 mai et le jeudi 12 mai. Cette année, l’événement diffusera en direct sur Internet, et ce sera gratuit pour tout le monde.

Comment le suivre en direct

Google permet de suivre très facilement les actualités présentées lors de Google I/O 2022. Sur le site officiel de Google I/O, vous pouvez voir toutes les conférences et sessions développeurs où seront présentées les nouvelles les plus importantes.

En ce sens, il convient de noter que Le « keynote » principal de Google aura lieu le 11 mai, et il sera possible regardez-le en direct sur la chaîne YouTube de Google.

Tout ce que nous espérons voir à Google I/O 2022

Bien qu’il soit difficile de savoir tout ce que Google a préparé Pour montrer à la conférence des développeurs de cette année, nous avons collecté des informations au fil du temps pour nous donner une idée de ce à quoi nous attendre lors de Google I/O 2022.

androïde 13

Ça ne fait pas de doute que androïde 13 Ce sera l’un des principaux produits de la prochaine Google I/O. Comme chaque année, Google profitera de sa « keynote » pour montrer les principales nouveautés de la prochaine version d’Android, dont le lancement est prévu pour la fin de l’été.

Jusqu’à présent, nous avons pu tester juste un premier aperçu de tout ce qui viendra avec Android 13, grâce au programme de prévisualisation qui a débuté en février de cette année. A ce jour, nous avons déjà une première version bêta, et il est prévu que le lancement de la deuxième bêta d’Android 13 coïncider avec le premier jour de Google I/O 2022.

Google Pixel Watch et Pixel 6A

Il n’est pas clair si Google profitera de l’I/O pour présenter au monde nouveau matériel sous sa marque « Made by Google » – ce ne serait pas la première fois, les Pixel 3a et 4a étaient présentés respectivement aux dates des I/O 2018 et 2019 -, mais il y a indices très clairs qui suggèrent que l’entreprise pourrait en profiter pour présenter Nouveaux produits de la série Pixel.

En fait, Google I/O 2022 pourrait être le lieu choisi par Google pour enfin présenter sa première montre connectée : la Google Pixel Watch. Au cours des derniers jours, nous avons pu collecter de plus en plus d’informations sur ledit produit, notamment de vraies images de l’horloge après que quelqu’un l’ait oublié dans un restaurant.

De plus, depuis longtemps, nous apprenons des données sur le Google Pixel 6A, le smartphone le moins cher de la famille Pixel 6, dont l’annonce pourrait également avoir lieu lors de la conférence des développeurs.

Quoi qu’il en soit, des rumeurs suggèrent que, même annoncé lors de Google I/O, le nouveau produits matériels google Ils n’arriveraient pas sur le marché avant quelques mois.

Porter le système d’exploitation 3.1

Si la Pixel Watch est présente à la Google I/O 2022, elle le sera aussi Portez OS 3.1, la nouvelle version du système d’exploitation de Google pour les montres, qui fera ses débuts aux côtés de la première smartwatch de l’entreprise.

Cette version devrait introduire applications système repensées, améliorations des performances et de la stabilité, meilleure intégration de Google Assistant et de nombreux autres changements pour essayer de faire de WearOS une plate-forme à la hauteur des attentes.

Assistant Google

Il n’y a aucun doute : la assistante google sera à nouveau l’un des sujets abordés lors de la Google I/O 2022. L’année dernière, la société a profité de son salon des développeurs pour annoncer de nouvelles fonctionnalités de l’Assistant, telles que de nouveaux widgets, une meilleure expérience pour les écrans intelligents ou la possibilité de changer les mots de passe compromis automatiquement.

Pour cette année, Google

Actuellement, Google n’a pas publié l’agenda des I/O 2022, de sorte que les sujets à traiter lors de la conférence pour l’instant ne sont pas tout à fait clairs. Cependant, nous pouvons nous attendre à des nouvelles dans d’autres services tels que Android Auto, Android TV ou Google Photos, entre autres. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet.

