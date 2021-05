Google I / O 2021: outil d’aide à la dermatologie présenté, pour aider à obtenir des informations sur l’état de la peau courante à l’aide de l’appareil photo du smartphone

19 mai 2021 15:56:14 IST

Lors de la journée d’ouverture de Google I / O 2021, Google a présenté de nouveaux outil « dermatology assist », qui vise à aider les utilisateurs de smartphones à obtenir plus d’informations sur les affections cutanées courantes. Considérant que la photographie ne représente pas toujours la couleur de la peau des gens avec précision, le géant de la technologie admet avoir développé des appareils photo pour mieux représenter les caractéristiques d’une personne avec plus de précision, y compris les traits du visage et du corps.

L’outil est facile à utiliser. Une fois lancé sur un smartphone, il aide les utilisateurs à détecter les problèmes liés à la peau, aux ongles et aux cheveux en prenant trois images sous différents angles à l’aide de l’appareil photo. Une fois les images téléchargées, les utilisateurs se verront poser des questions sur leur type de peau, la durée de votre préoccupation, les symptômes, etc. pour trouver les solutions nécessaires aux problèmes.

Le modèle d’Intelligence Artificielle (IA) analyse les informations fournies par l’utilisateur et lui donne la liste des conditions potentiellement correspondantes à partir de sa banque de connaissances de 288 conditions. Un utilisateur peut approfondir ses recherches sur les conditions données. Il affichera des informations revues par des dermatologues et des réponses aux FAQ relatives aux conditions de correspondance, ainsi que des images similaires similaires sur le Web.

Google dit que l’outil est pour tout le monde. « Notre modèle tient compte de facteurs tels que l’âge, le sexe, la race et les types de peau – de la peau pâle qui ne bronzent pas à la peau brune qui brûle rarement. Nous avons développé et affiné notre modèle avec des données anonymisées englobant environ 65 000 images et cas. des données sur les affections cutanées diagnostiquées, des millions d’images de problèmes cutanés sélectionnés et des milliers d’exemples de peau saine – le tout à travers différents groupes démographiques, « le Blog lit.

Le projet est en cours de développement depuis trois ans et Google espère lancer un programme pilote plus tard cette année.

Récemment, le modèle d’IA qui alimente l’outil a passé avec succès la validation clinique. Il a également été marqué CE en tant que dispositif médical de classe I dans l’Union européenne.

