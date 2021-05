Google I / O 2021: le projet Starline de Google vous permettra d’avoir des conversations presque en face à face à travers une fenêtre magique

hjh OFFICE MOVE-TEC 3D PRO I Selle - Siège technique Tabouret technique Noir

MOVE-TEC 3D PRO I - une nouvelle dimension de l'assise dynamiqueLe MOVE-TEC 3D PRO I allie technologie innovante et le design d'un tabouret classique. Le système 3D Move-tec vous permettra de découvrir une nouvelle dimension du confort d'assise grâce à sa mobilité tridimensionnelle. La connexion rigide entre le vérin et l'assise a été séparée et remplacée par un élément dynamique. Les mouvements 3D stimulent l‘organisme permettant aux utilisateurs d'adopter différentes postures, tout en travaillant plus détendu. Procurez-vous le MOVE-TEC 3D PRO I en faveur de votre santé au travail quotidien et laissez-vous convaincre par son confort extraordinaire.Système 3D MT: technologie innovante pour laquelle l'assise et le vérin à gaz sont reliés de manière dynamique. L'assise active en trois dimensions active vous garde en mouvement et stimule la musculature.Le siège-selle ergonomique vous permet d'adopter une bonne posture d'assise.Hauteur de l'assise réglable avec système TopliftPiètement design et élégant en aluminium poliMuni de roulettes multifonction aux freins de stationnement Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies sont appropriées pour moquette et également pour des sols durs. Merci de votre compréhension que nous ne pouvons pas échanger les roulettes avant l'expédition pour des raisons logistiques (sauf si des informations contraires sont stipulées sur la description de l'article). En complément nous vous recommandons d'utiliser un tapis protège-sol pour les sols durs afin de protéger votre sol de manière optimale. Conseils d'entretien Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, nous aimerions vous présenter ici quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte. Download PDF