Google I / O 2021: la fonction de clé de voiture numérique d’Android 12 à venir pour les véhicules compatibles

Parmi une série d’annonces faites lors de la keynote de Google I / O le premier jour, un élément important pour l’univers automobile a été la révélation de la clé de voiture numérique de Google, une fonctionnalité similaire à ce qu’Apple a déployé l’année dernière. Pour être une fonctionnalité d’Android 12 (et disponible sur certains smartphones Pixel et appareils Samsung Galaxy), Digital Car Key transforme essentiellement le smartphone d’un utilisateur en une clé de voiture virtuelle et lui permettra de verrouiller, déverrouiller et même démarrer sa voiture, en utilisant près de technologies de communication de terrain (NFC) et ultra-large bande (UWB).

Alors que NFC nécessite que l’on tape physiquement son téléphone sur la voiture pour la verrouiller / déverrouiller, UWB vise à éliminer complètement ces tracas. Les radios UWB relaient de brèves impulsions de faible puissance pour confirmer et établir en toute sécurité leur emplacement, et avec cela, les utilisateurs pourront essentiellement accéder à leur véhicule ou le démarrer sans même avoir à sortir le téléphone de leur poche. Les radios UWB font déjà partie d’une gamme de smartphones Apple et de l’Apple Watch Series 6, et Google devrait les introduire sur les futurs téléphones Pixel ainsi que sur ses appareils portables, à partir de la fin de l’année.

À ce stade, il n’y a qu’un seul véhicule de production qui prend en charge la communication UWB – le crossover électrique BMW iX, qui n’est disponible que sur une poignée de marchés à l’étranger. BMW a commencé à déployer NFC sur la plupart de ses modèles à l’étranger en 2020, et la rétrocompatibilité pourrait être l’une des raisons pour lesquelles la fonction Digital Car Key de Google utilise également NFC, qui n’est pas une solution aussi simple que celle fournie par UWB. . Cela dit, les futurs modèles BMW devraient comporter des radios UWB, et Hyundai et Kia devraient également offrir cette fonctionnalité sur leurs prochains modèles.

Google a également confirmé que les utilisateurs pourront également partager en toute sécurité la clé de voiture numérique avec les membres de la famille et les amis, lorsqu’ils auront besoin d’emprunter la voiture.

En plus de cela, Google a également annoncé que la plupart des futurs véhicules de BMW et Ford seront équipés de la fonction « Fast Pair », qui permettra aux utilisateurs de coupler leurs smartphones Android avec leur véhicule en un seul clic. Android Auto – qui est désormais actif dans plus de 100 millions de véhicules dans le monde – fonctionnera désormais sans fil dans une « grande majorité » de véhicules à venir de la plupart des constructeurs automobiles, a ajouté Google.

