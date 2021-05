Google I / O 2021: Google annonce les modifications de conception et les mises à niveau d’Android 12 «  Material You  » pour Workspace, Google Photos, Google Maps et plus

19 mai 2021 02:10:11 IST

L’événement Google I / O 2021 a débuté en ligne aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 20 mai. Le premier jour de la conférence, la société a fait plusieurs annonces concernant plusieurs mises à jour de conception et de confidentialité pour Android 12, Google Maps, Google Workspace, Google Photos et plus. En plus de cela, Google a également annoncé qu’il s’était associé à Samsung pour fusionner WearOS et Tizen. La société a en outre révélé que la plate-forme unifiée résultante offrirait une durée de vie de la batterie améliorée, des temps de chargement 30% plus rapides pour les applications et des animations plus fluides.

Notamment, Samsung a annoncé que la prochaine Galaxy Watch fonctionnera sur cette nouvelle plate-forme. En plus de cela, les futurs produits Fitbit fonctionneront également sur la même plate-forme, car Fitbit fait désormais partie de Google.

Nous combinons le meilleur de @wearosbygoogle et @Samsung Mobile Tizen dans une plate-forme portable unifiée. ⌚ Les applications démarreront plus rapidement, la durée de vie de la batterie sera plus longue et vous aurez plus de choix que jamais, des appareils aux applications et aux cadrans de montre. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x – Google (@Google) 18 mai 2021

Google I / O 2021: annonces majeures

Changement de conception du système basé sur Android 12 « Material You »

Google a annoncé La dernière version bêta pour Android 12 est basée sur une idéologie «Material You» qui permettra aux utilisateurs de personnaliser l’interface utilisateur selon leurs préférences. La nouvelle interface utilisateur sera livrée avec une nouvelle fonctionnalité « Extraction de couleur » qui crée une palette personnalisée basée sur le fond d’écran choisi. Il applique en outre cette couleur à la nuance de notification, à l’écran de verrouillage, aux commandes de volume, aux nouveaux widgets et plus encore.

Vous obtenez un nouvel écran de verrouillage qui prend en charge l’éclairage dynamique. L’horloge de l’écran de verrouillage augmente également lorsqu’il n’y a pas de notifications. Les « paramètres rapides » de la barre de notification incluent désormais également les commandes Google Pay et Home.

De plus, vous pouvez désormais invoquer l’Assistant Google en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation.

Un nouveau « tableau de bord de confidentialité » montrera quel type de données utilisateur a été accédé par quelle application et quand. Un nouvel indicateur a été ajouté pour informer les utilisateurs lorsqu’une application utilise leur caméra ou leur microphone.

Google Workspace

Google a introduit un groupe de nouveaux outils pour Google Workspace qui aideront les utilisateurs à planifier un projet. Cette suite d’outils s’appelle «Smart Canvas». Grâce à cela, les utilisateurs peuvent partager des idées, travailler ensemble sur des documents, rejoindre facilement les appels Google Meet et faire plus en collaborant. Les nouveaux documents auront désormais la possibilité d’ajouter des détails importants à partir d’une invitation à une réunion du calendrier, tels que «des puces intelligentes pour les participants et les fichiers joints».

Google Meet prend également en charge les sous-titres et les traductions en direct. Selon le billet de blog, « Vous pouvez désormais présenter votre contenu à un Google Meet appelez sur le Web directement à partir du document, de la feuille ou de la diapositive où vous travaillez déjà avec votre équipe. Passer entre la collaboration dans un document et une conversation en direct sans sauter un instant permet au projet – et à l’équipe – de rester concentrés. «

Google Maps

Google MapsLa fonction Live View déjà existante permettra désormais aux utilisateurs d’obtenir instantanément des détails sur les lieux environnants tels que les restaurants ou les magasins. Ces détails comprendront des critiques, le niveau de fréquentation de ces lieux, leurs photos et plus encore. Il affichera des panneaux de signalisation pour les intersections complexes et fonctionnera également à l’intérieur pour aider les utilisateurs à naviguer dans des bâtiments tels que les aéroports.

Nous facilitons l’exploration avec Live View. Bientôt, vous pourrez y accéder directement à partir de la carte pour voir des détails utiles sur les lieux à proximité, tels que leur activité, leurs avis, leurs photos, etc. #GoogleIO pic.twitter.com/V2g5Q8s7rR – Google Maps (@googlemaps) 18 mai 2021

De plus, Google Maps donnera également des «informations sur les activités en direct». Cela permettra aux utilisateurs de prendre une décision éclairée avant de sortir pendant la pandémie. Selon le blog, Google déclare: « Nous adaptons notre carte pour mettre en évidence les lieux les plus pertinents en fonction de l’heure de la journée et du fait que vous voyagez ou non. »

Google Photos

La nouvelle fonctionnalité «Petits motifs» de Google Photos permet de lire les similitudes visuelles entre différentes images et de les présenter comme une mémoire assemblée. Google Photos triera également désormais les images pour les souvenirs en fonction de l’occasion où elles ont été prises. Par exemple, les photos prises pendant Diwali seront présentées comme «Diwali». Selon Google, « Vous pouvez empêcher les photos de certaines personnes ou périodes de s’afficher dans Memories en quelques clics. Nous permettons également de supprimer une seule photo d’un Memory, de la renommer ou de la supprimer entièrement. »

Avec dossier verrouillé dans @googlephotos, vous pouvez ajouter des photos à un espace protégé par mot de passe et elles ne s’afficheront pas lorsque vous faites défiler les photos ou d’autres applications sur votre téléphone. Locked Folder est lancé en premier sur Google Pixel et sur d’autres appareils Android tout au long de l’année. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq – Google (@Google) 18 mai 2021

En plus de cela, pour la confidentialité des utilisateurs, Google a introduit une fonction de « dossier verrouillé » pour les photos et les vidéos, accessible uniquement via l’authentification par mot de passe ou par empreinte digitale.

