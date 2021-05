Google I / O 2021 aura lieu demain à 22h30 IST: Android 12, Pixel Watch et bien d’autres attendus

17 mai 2021 17:16:47 IST

Google est prêt à héberger le Google I / O annuel 2021 demain (18 mai) à 22h30 IST. Il sera notamment hébergé en ligne sur Site Web I / O de Google et sera gratuit pour tout le monde. Pour rappel, cet événement a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19. Bien que la société soit assez discrète sur les annonces à venir, un rapport de Le bord astuces que Google annoncera quelques « fonctionnalités axées sur les développeurs » et quelques modifications de l’interface utilisateur. En plus de cela, la société pourrait également lancer une smartwatch Pixel et une série Pixel Buds A lors de l’événement.

Google I / O 2021: comment le regarder en direct

L’événement débutera à 22h30 TEST demain (18 mai). Vous pouvez appuyer sur le lien de diffusion en direct intégré ci-dessous pour capturer toutes les mises à jour en direct.

Google I / O 2021: à quoi s’attendre

Android 12

Selon le pronostiqueur Jon Prosser, à côté de la nouvelle bascule Wi-Fi et Bluetooth dans la barre de notification, il y aura un nouveau widget de musique, un nouveau widget d’horloge et un widget météo. Il y aura quelques nouveaux petits changements dans l’interface utilisateur. L’interface utilisateur Android 12 mise à jour devrait également être dotée d’un curseur de volume et d’un nouvel écran de verrouillage avec un texte d’horloge plus grand.

Spécifications attendues de la série Google Pixel Buds A

Compte Android officiel de Google sur Twitter annoncé accidentellement les Pixel Buds A plus tôt ce mois-ci. Le design semble identique à la fuite d’e-mails promotionnels de Google le mois dernier, mais le boîtier entièrement blanc est légèrement différent du jeu de couleurs de style Panda dans l’image précédente, indiquant sa disponibilité dans différentes options de couleur telles que tout blanc ou vert forêt foncé. ». L’intérieur du boîtier de chargement ainsi que les pointes et les ailes des bourgeons sont verts.

En termes de design, les nouveaux Pixel Buds A ressemblent aux écouteurs de première génération, sauf qu’ils seront moins chers, un fait indiqué par la marque « A » utilisée sur les téléphones Pixel abordables.

Spécifications attendues de la Pixel Watch

En passant par le images partagées par le pronostiqueur Jon Prosser, la nouvelle Pixel Watch aura un cadran circulaire avec une couronne physique, tout comme une montre traditionnelle. Il devrait également être alimenté par une nouvelle version de WearOS. En plus de cela, il peut être livré avec des sangles interchangeables et un suivi de la fréquence cardiaque.

.

