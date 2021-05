Google I / O 2021: annonce d’un outil IA pour détecter la tuberculose pulmonaire active

MIDLETON Very Rare Vintage Release 2021, 40%

MIDLETON Very Rare Edition release 2021, Deluxe Blended Irish Whiskey, Irlande (Cork County), 40%, 70cl Les éditions Very Rare de Midleton représentent, depuis 38 ans, la quintessence de l’assemblage d’Irish Whiskeys par la distillerie Midleton. Le maitre distilleur Kevin O’Gorman a passé plusieurs mois à explorer les fûts de la distillerie Mildeton jusqu’à trouver l’inspiration pour la 38ème édition de Midleton Very Rare. Le résultat est un whiskey d’une grande finesse avec un caractère floral très aromatique. Le mélange est complexe avec des saveurs de fruits du verger cuits, de zeste de citron et de kiwi, d’épices et des flaveurs douces de vanille. Les whiskeys (Single Pot Still et Single Grain) qui entrent dans la composition de ce Very Rare 2021 sont âgés de 15 à 36 ans. Le vieillissement se fait dans des fûts de bourbon légèrement bousinés. NOTES DE DEGUSTATION Nez : notes florales élégantes suivies de grains de café et de caramel salé. Une touche épicée de gingembre et de noix muscade parvient ensuite. Un parfum boisé arrive en finale rappelant les années passées en fût de chêne américain. Bouche : fruits du verger cuits avec une touche de citron et de kiwi. Epices douces, vanille, grains de café et cacao. Le clou de girofle et la noix de muscade apparaissent de manière fugace. Finale : longue et complexe, avec des notes de chêne américain. MIDLETON Very Rare Edition, Irish whiskey est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits. Goûtez Pomme d'Ambre !