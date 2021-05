Google I / O 2021 annoncé: Android 12 approche ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Panasonic Occasion Panasonic Leica DG 50-200mm f/2.8-4 ASPH. POWER O.I.S.

Cet objectif est en excellent état et ne présente que des signes d'usure minimes. Les éléments optiques sont propres et ne présentent aucune marque ou rayure. Il est probable que l'objectif contienne une quantité minime de poussière. Le fût de l'objectif comporte quelques légers défauts aesthétiques. La bague de mise au point est fluide et en bon état. La monture d'objectif est en bon état. Ce pare-soleil est en excellent état et ne présente que des signes d'usure minimes.