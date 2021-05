Google Fuchsia, le candidat théorique pour remplacer Android, fait enfin ses débuts et arrive au Nest Hub

Nintendo Coque Smartphone Donkey Kong Effet Abîmé - Nintendo pour iPhone et Android - Samsung S7 Edge - Coque Simple Vernie

Donkey Kong a fait ses débuts aux côtés de Mario dans le jeu d'arcade Donkey Kong, où il a kidnappé Pauline, la petite amie de Mario (alors connu sous le nom de Jumpman). Depuis, Donkey Kong est apparu dans un grand nombre de titres Nintendo, dont les séries Super Smash Bros et Mario Kart, bien que son affinité pour les bananes ait brouillé son jugement dans le passé.Cette coque de téléphone est disponible pour une sélection de smartphones iPhones et Samsung.Conçue pour protéger votre smartphone des coups et des rayures, cette coque fine vous permet bien évidement d'accéder à tous les ports, contrôles et à l'écran tactile. Coque Simple Cette coque est dure et solide ce qui vous permet de mettre votre smartphone dans votre poche très facilement. Votre téléphone est protégé mais pas dénaturé par une coque épaisse. Fine et lisse, cette coque est également légère et moderne. Clipsable et légère Résiste aux chocs et aux rayures Vous permet d'accéder à tous vos ports Superbe design Deux versions disponibles : brillant (Gloss) et Matte Coque Double épaisseur Nos coques double épaisseur sont conçues pour protéger votre Smartphone peu importe ce qu'il peut se passer. Vous pouvez être tranquille, la double épaisseur le protège des chocs et des rayures. Double épaisseur pour une protection extrême Résiste aux chocs Couche intérieure pour encore plus de résistance Vous permet d'accéder à tous vos ports Superbe Design Deux versions disponibles : brillant (Gloss) et Matte