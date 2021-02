Google Fit vous permettra d’utiliser la caméra mobile pour mesurer la fréquence cardiaque et respiratoire: sans avoir besoin d’une smartwatch

Google a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour son application Google Fit. L’application de santé et de sport de l’entreprise permettra, à partir du mois prochain utiliser directement la caméra mobile pour enregistrer les fréquences cardiaques et respiratoires d’une personne. Fonctions pour lesquelles jusqu’à présent des capteurs spéciaux étaient nécessaires, un montre intelligente ou des appareils similaires.





Selon Google, les deux fonctions de lecture de données devraient être rendues publiques le mois prochain. Nous le verrons d’abord sur les téléphones Pixel, qui recevront la mise à jour dans les semaines à venir. Plus tard, ces fonctionnalités de Google Fit toucheront également d’autres appareils avec Android 6 ou version supérieure. Bien sûr, il n’y a pas de date pour cela au-delà «dans les prochains mois».

Avec ces deux nouvelles fonctionnalités, il sera possible obtenir des données utiles sans avoir à avoir un appareil supplémentaire. Actuellement, les montres intelligentes, certains bracelets quantificateurs ou directement les dispositifs médicaux sont chargés de mesurer la fréquence cardiaque ou respiratoire. Avec l’arrivée de Google Fit, il sera possible d’obtenir ces données sans avoir besoin d’acheter un appareil supplémentaire.

Caméra et IA

Tout ce dont Google a besoin pour collecter ces données est une série de capteurs et d’algorithmes mobiles. Et c’est que la caméra du smartphone se charge de collecter les données et qu’une IA les traite ensuite pour mieux comprendre la fréquence cardiaque et respiratoire de l’utilisateur.

Pour prendre la fréquence cardiaque avec le mobile, l’utilisateur doit mettre au point la caméra sur le bout du doigt. L’appareil photo détecte le rythme cardiaque par photopléthysmographie. Ici, des changements mineurs dans la couleur optique du sang vous permettent de connaître les changements du volume sanguin. Google dit que la marge d’erreur ici est de 2%.

Concernant la fréquence respiratoire, l’utilisateur doit tenez la caméra frontale en vous concentrant sur votre tête et votre poitrine, dans le style d’un selfie. De là, la caméra enregistre la montée et la descente de la poitrine pendant 30 secondes. Selon Google, la marge d’erreur est d’un souffle par minute.

Cela dit, gardez à l’esprit que ce n’est pas un appareil médical certificat. Google indique que son idée est que ces caractéristiques sont utilisées comme des caractéristiques de bien-être et non médicales. Il ne propose pas de conseils supplémentaires sur la marche à suivre en fonction des données obtenues et ne les compare à aucun moment à ce qu’un médecin peut offrir . Il faut également garder à l’esprit que la théorie et la pratique ne vont pas toujours de pair.

D’une manière ou d’une autre, peut être des fonctionnalités extrêmement utiles pour ceux qui cherchent à prendre leur fréquence cardiaque ou respiratoire de manière sporadique. Pour les utilisateurs plus avancés, il peut être plus intéressant d’obtenir directement un appareil qui lui est dédié tel qu’un montre intelligente, afin d’avoir un enregistrement continu et automatique.

