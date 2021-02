Google Fit: mesurez les signes vitaux du futur à l’aide d’un smartphone Android

L’application de santé Google Fit recevra une mise à jour passionnante en mars: avec l’aide des capteurs de smartphone déjà intégrés, les utilisateurs pourront à l’avenir vérifier leur respiration et leur fréquence cardiaque. Le seul hic: pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que pour les propriétaires de pixels.

Les smartphones actuels ont de nombreux capteurs, mais pas tous. Cependant, certains seront bientôt activés pour Google Fit dans la mesure où certains signes vitaux pourront être mesurés avec eux.

Google Fit avec de nouvelles fonctionnalités

Sur le blog officiel, Google explique comment vous pouvez utiliser votre smartphone pour mesurer votre propre respiration et votre fréquence cardiaque après une mise à jour de l’application de Google Fit. Pour ce dernier, l’utilisateur n’a plus qu’à poser le bout de son index sur l’appareil photo au dos. Il détecte les changements minimes de couleur du doigt afin de pouvoir tirer des conclusions sur la fréquence cardiaque. Selon Google, tout cela devrait se produire au niveau du pixel et fonctionner indépendamment de l’exposition, de l’âge et de la couleur de la peau.

En revanche, la caméra frontale est nécessaire pour mesurer la fréquence respiratoire. Il doit être dirigé vers l’utilisateur et surveille les mouvements de haut en bas de la poitrine. Google Fit a des instructions intégrées pour indiquer la position assise correcte afin que la mesure se déroule correctement.

L’application ne remplace pas un médecin

Les utilisateurs peuvent ensuite enregistrer les valeurs enregistrées dans l’application et ainsi identifier les tendances, par exemple. Cependant, Google souligne explicitement que les mesures des signes vitaux ne remplacent pas un diagnostic professionnel. Ils ne devraient servir que de lignes directrices pour garder un œil sur et améliorer la forme physique au quotidien.

Disponibilité initialement limitée

La mise à jour de Google Fit ne sera initialement déployée pour les smartphones Pixel qu’à partir de mars. Mais Google promet de rendre bientôt la mise à jour disponible pour d’autres appareils Android.