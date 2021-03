Google filtre le personnage qui apparaîtra dans WandaVisión: Sera-ce le camée surprise?

WandaVision se prépare à lancer son dernier épisode ce vendredi sur Disney + et les attentes sont énormes. Non seulement pour savoir comment la première série Marvel se terminera, mais pour Voir le fameux camée annoncé par les vedettes Elizabeth Olsen et Paul Bettany. De nombreuses théories ont été tissées et de nombreux personnages ont sonné, mais incroyablement jusqu’à présent, le seul qui a divulgué un nom était Google: a ajouté un acteur à la distribution qui n’est pas encore apparu dans la série. De quoi s’agit-il?

« Il y a des choses dont je ne peux pas parler, où je vais travailler avec un interprète qui va être une surprise pour tout le monde. Je vais collaborer avec quelqu'un que j'ai toujours aimé, qui est juste incroyable. Nous avons de vrais feux d'artifice. ensemble. « Elizabeth Olsen a déclaré à TV Line début février et a allumé le fusible des théories.







De là a commencé une danse de noms qui sont allés de Doctor Strange à Magneto, en passant par Spider-Man ou même Luke Skywalker de Mark Hamill lui-même. «Il y a un personnage qui n’a pas été révélé. Et c’est très excitant. C’est un acteur avec lequel j’ai voulu travailler toute ma vie. Nous avons des scènes incroyables ensemble et je pense que la chimie entre nous est extraordinaire et les feux d’artifice sur le plateau. « a ajouté Paul Bettany, sans toutefois donner plus de détails.

Si on cherche le casting de la série dans google, on voit M. James Spader .. mieux connu Ultron

C’est quelque chose que nous soupçonnions tous, non? Ou est-ce que Google nous joue tous? pic.twitter.com/6pNxtyop2V – cinefonda (@CineFonda_)

Cependant, dans les dernières heures, le mystère a commencé à s’éclaircir et c’était d’une manière très particulière. Le moteur de recherche Google a ajouté James Spader au casting de WandaVision, un acteur qui a joué Ultron dans Avengers: l’ère d’Ultron. Bien que seule sa voix soit apparue devant la caméra, l’artiste a été soumis à un travail acharné pour que son personnage s’adapte à ses gestes.

Même la page Wikipedia anglaise de Spader répertorie déjà sa participation à la série Disney +. De cette façon, sa participation est presque un fait parce que la scène post-crédits de l’épisode 9 a également laissé ouverte la possibilité que Vision Blanco soit en fait Ultron. Cependant, Il reste encore à savoir si ce sera le camée que les protagonistes ont annoncé ou si la production a une autre surprise entre les manches.