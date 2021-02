Google ferme le studio interne chargé de développer des jeux pour le service de jeux Stadia

02 févr.2021 09:12:22 IST

Google ferme le studio interne chargé de développer des jeux pour son service de jeu en nuage Stadia, une décision qui soulève des questions sur l’avenir du service Stadia lui-même. Google a lancé Stadia en novembre 2019 en tant que nouveau type de plate-forme de jeu vidéo qui fonctionne sans console et qui stocke les sessions de jeu dans le cloud. Il permet aux joueurs de passer d’un appareil à l’autre, notamment les téléphones, les PC et les ordinateurs portables.

Mais dans un article de blog lundi, Google a déclaré qu’il n’investirait plus dans la création de ses propres jeux pour le service au-delà de tout titre prévu «à court terme». Jade Raymond, qui avait dirigé Stadia Games and Entertainment, quitte l’entreprise. Google n’a pas divulgué le nombre total de suppressions d’emplois, mais a déclaré que la plupart du personnel de la division de développement de jeux sera transféré à d’autres rôles.

On ne sait pas comment Stadia lui-même s’en sort. Le service propose un niveau gratuit et des abonnements Stadia Pro qui coûtent 10 USD par mois. Certains jeux sont gratuits et certains doivent être achetés séparément. Google n’a pas publié de chiffres d’utilisateurs.

Dans l’article de blog, Phil Harrison, directeur général de Google Stadia, a déclaré qu’au lieu d’investir dans des jeux originaux – qui peuvent être coûteux à créer – Stadia travaillera avec des éditeurs tiers pour les aider à proposer leurs jeux directement aux joueurs sur Stadia. Les utilisateurs de Stadia continueront de pouvoir jouer à des jeux sur le service et Google continuera à proposer de nouveaux titres tiers sur la plate-forme.

L’analyste de NPD, Mat Piscatella, a déclaré que, étant donné que la technologie des jeux en nuage est si nouvelle, des changements importants dans la stratégie ne sont pas surprenants. Mais choisir de ne pas proposer ses propres jeux exclusifs sur la plate-forme signifie une façon de moins pour Google de rivaliser avec d’autres rivaux plus établis. Sony et Microsoft viennent de présenter de nouvelles consoles PlayStation et Xbox en 2020 qui offrent des jeux exclusifs.

« Le développement de contenu exclusif pour une plate-forme a été l’une des stratégies les plus éprouvées dans le jeu vidéo depuis l’aube de l’ère de la console », a déclaré Piscatella « Nous devrons voir comment la prochaine phase de Stadia se développe pour déterminer à quel point cela déplacer peut avoir un impact sur sa trajectoire en tant que plate-forme. »

L’analyste de RW Baird, Colin Sebastian, a déclaré que le succès des vacances de la PlayStation 5 et de la Xbox Series S / X prouvait que la demande de consoles traditionnelles reste élevée, ce qui rend plus difficile pour Stadia de pénétrer le marché.

Mais il a déclaré que la technologie Stadia de Google pourrait encore être un succès à long terme.

« La technologie de diffusion en continu dans le cloud sera pertinente dans les années à venir, et Google devrait chercher à octroyer une licence à d’autres sociétés, ou attendre que l’industrie du jeu vidéo se développe jusqu’à ce que le nouveau cycle de console se développe longtemps », a-t-il déclaré.

.

