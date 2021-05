Google fera bientôt de l’authentification à deux facteurs un paramètre par défaut: tout ce que vous devez savoir

VITRA canapé à deux places SOFT MODULAR SOFA (Cuir Premium - cuir Cat. L40)

Le Soft Modular Sofa Vitra est l’interprétation révisée par Jasper Morrison d’un type de canapé devenu aujourd’hui un classique moderne : un canapé très bas qui met l‘accent sur l‘horizontalité. Avec des proportions harmonieuses, un grand confort et le refus délibéré de tout détail décoratif, le Soft Modular Sofa Vitra propose une vision très épurée de ce type de meuble. Jasper Morrison a réussi à allier une esthétique informelle chaleureuse à une grande précision dans la fabrication et des lignes très claires, s‘inscrivant dans son esprit du design « super normal ». Ainsi le Soft Modular Sofa joue le rôle d‘un élément architectural pouvant subtilement s‘intégrer à tout type d‘intérieur. De grands coussins invitent l‘utilisateur à s‘asseoir et à se détendre sur le Soft Modular Sofa Vitra. La structure intérieure de haute qualité, composée de di érentes mousses et d‘un noyau à ressorts, o re un confort extraordinaire et garantit que les coussins retrouvent leur forme d‘origine après utilisation. D‘une part, la base noire fait partie de la conception fonctionnelle, permettant un assemblage pratique et stable des modules. De l‘autre, en tant que plateforme aux coins arrondis servant de socle, elle fait référence à l‘élégance sensuelle de l‘Art Déco. Grâce à sa conception modulaire comportant des éléments latéraux, centraux et d‘angle, une plateforme ainsi qu‘une méridienne, le Soft Modular Sofa Vitra peut être personnalisé en termes de taille et de forme pour satisfaire aux exigences les plus diverses. Des éléments facultatifs tels que l‘ottoman et des coussins supplémentaires, ainsi qu‘un grand choix de revêtements en cuir et en tissu disponibles en diverses couleurs permettent de personnaliser davantage toute configuration individuelle. Assise : cadre métallique, construction en bois avec ressorts en acier, structure en mousse polyuréthane et revêtement viscoélastique. Hauteur d‘assise sous le poids de l‘utilisateur : 270 mm (mesurée conformément à la norme EN 1335-1). Accoudoirs et dossier : construction en bois recouverte d‘une structure en mousse polyuréthane et de coussins alvéolés (rembourrage composé de bâtonnets de mousse polyuréthane et de fibres de polyester). Revêtements : déhoussables. Patins en matière synthétique réglables en hauteur.Avant de confirmer la commande, cliquez ici pour voir toutes les couleurs du tissu. Indiquez le code de couleur choisi dans le champ de note du panier et passez à la commande.