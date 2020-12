Google fait face à un procès antitrust dans 38 États américains pour prétendu «  monopole illégal sur  » le marché de la recherche en ligne

The Associated Press18 déc.2020 15:07:48 IST

Un groupe de 38 États a déposé jeudi une action en justice antitrust contre Google, alléguant que le géant de la recherche détient un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne, ce qui nuit aux consommateurs et aux annonceurs. Le procès, annoncé par le procureur général du Colorado, Phil Weiser, a été déposé devant un tribunal fédéral à Washington, DC par des États représentés par des procureurs généraux bipartis. Les consommateurs se voient refuser les avantages de la concurrence, y compris la possibilité de services de meilleure qualité et de meilleures protections de la vie privée. Les annonceurs sont lésés par une qualité inférieure et des prix plus élevés qui, à leur tour, sont répercutés sur les consommateurs, a déclaré Weiser dans un communiqué de presse.

Le procès a été rejoint par les procureurs généraux de dizaines d’États, dont l’Alaska, l’Arizona, le Connecticut, le Delaware, Hawaï, l’Iowa, l’Idaho, l’Illinois, le Kansas, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Nebraska, le Nevada, le New Hampshire, le New Jersey, le New Jersey. Mexique, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Dakota du Sud, Vermont, Virginie, Washington, Virginie-Occidentale, Wyoming, le district de Columbia et les territoires de Guam et de Porto Rico.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire. L’affaire est la troisième salve antitrust à critiquer Google au cours des deux derniers mois alors que le ministère de la Justice et les procureurs généraux des États-Unis pèsent avec leurs différentes variantes sur la façon dont ils pensent que l’entreprise abuse de son immense pouvoir pour faire de mauvaises choses qui nuisent. d’autres entreprises, de l’innovation et même des consommateurs qui trouvent ses services indispensables.

À bien des égards, la vague de poursuites antitrust américaines représente une tentative de rattraper les régulateurs européens qui ont passé les dernières années à essayer de sévir contre Google, la plupart du temps avec d’énormes amendes, avec peu d’effet notable jusqu’à présent. Mercredi, 10 États dirigés par des procureurs généraux républicains ont intenté une action en justice contre Google, l’accusant de comportement anticoncurrentiel dans le secteur de la publicité en ligne, y compris un accord pour manipuler les ventes avec son rival Facebook.

Il a ciblé au cœur de l’activité de Google les publicités numériques qui génèrent la quasi-totalité de ses revenus, ainsi que tout l’argent dont dépend sa société mère, Alphabet Inc, pour aider à financer une gamme de projets technologiques de grande envergure.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂