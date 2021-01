Google explique comment créer votre propre figurine Android avec un morceau de papier

Google que vous pouvez créer votre propre « Bugdroid » avec juste une feuille de papier, et même si cela semble facile, cela vous prendra 10 minutes … Oserez-vous?

La bonne chose à propos d’une plate-forme ouverte comme Android est que nous avons certainement toujours une certaine curiosité à commenter, d’autant plus que Google adore jouer avec les noms des versions Android, avec les poupées et figurines associées, avec le œufs de Pâques dans tous ses services et maintenant avec un simple papier cadeau que vous alliez jeter après avoir ouvert les cadeaux des mages.

Si vous leur avez déjà jeté de la malchance, mais si vous avez encore du papier cadeau et que vous osez le faire, de Google, ils veulent nous apprendre à créer notre propre figurine Android, en utilisant des techniques d’origami qui semblent simples mais, attention, elles vous prendront environ 10 minutes.

C’est dans Android Police que nous les connaissons conceptions de l’ingénieur logiciel Lisa Nguyen Quang Do, qui depuis les bureaux de Google à Zurich et en visioconférence avec Seang Chau, vice-président de l’ingénierie de la société Mountain View, construit le tien «Bugdroid» origami expliquant le processus en détail afin que nous apprenions à le faire à la maison sans trop d’efforts.

Le résultat final est la tête de la figure emblématique d’Android -On sait déjà que Google a coupé le corps «Bugdroid» en 2019 dans la refonte de la marque-, créée sur papier en 11 minutes environ et fonctionnel comme une marionnette à doigt pour ravir les plus petits de la maison.

Si vous voulez faire le vôtre avec le minimum de complications, vous avez ici la vidéo complète et un lien pour que vous puissiez imprimer votre copie en PDF avec instructions:

