10 juin 2021 11:43:01 IST

Google a récemment introduit une nouvelle mise à jour de sa plate-forme de réunion virtuelle, Google Meet. Il a étendu la capacité des utilisateurs à changer le fond dans Rencontrer dans les appareils Android, qui est initialement limité à certains utilisateurs. La fonction d’arrière-plan virtuel était auparavant limitée à la version Web du Google Meet et a été poussé pour la première fois sur les appareils Web en octobre 2020.

La fonctionnalité comprend le floutage ou la sélection de l’une des « images triées sur le volet par Google » qui incluent des espaces de bureau, des paysages et des fonds d’écran abstraits. Le flux vidéo dans la « salle verte » pré-appel de Google Meet comportera un nouveau bouton pour flouter ou modifier l’arrière-plan. Après avoir cliqué, il ouvre un carrousel avec deux options de flou et divers préréglages.

Si les utilisateurs souhaitent modifier l’arrière-plan avant de passer un appel vidéo, ils peuvent sélectionner une réunion à rejoindre et appuyer sur « changer l’arrière-plan » au bas de leur auto-vue. Ils peuvent choisir de flouter l’arrière-plan ou d’utiliser les préréglages disponibles.

Pour modifier l’arrière-plan lors d’un appel vidéo en cours, les utilisateurs peuvent appuyer sur l’écran pour s’auto-afficher, puis sur l’option « changer l’arrière-plan » pour choisir entre le flouter ou appliquer les préréglages disponibles.

La mise à jour en arrière-plan sera bientôt disponible sur iPhone/iPad pendant son déploiement progressif pour les utilisateurs d’Android pour le moment.

Google a également apporté récemment un changement majeur à l’interface utilisateur, visant à rendre les fonctionnalités et les paramètres plus accessibles. Une barre inférieure a été ajoutée à l’interface pour permettre aux utilisateurs d’accéder à toutes les options nécessaires, dont certaines étaient précédemment répertoriées dans le menu des paramètres.

La nouvelle barre inférieure comprend le code de la réunion, la vidéo, le microphone, les légendes, les levées de main et d’autres bascules. Les utilisateurs peuvent trouver les détails de la réunion, tels que les informations de connexion, les sondages, le panneau de discussion, les questions-réponses, etc. tout en bas à droite de la réunion. Ils peuvent également voir les autres participants à l’écran. La vue de la présentation peut être détachée sous forme de vignette qui permet de voir des participants supplémentaires et de couper le son de leur présentation.

