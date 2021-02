Google et Terraria ne s’entendent pas et leur version pour Stadia est annulée

Une étrange et (encore) mauvaise nouvelle pour la plateforme Google. Le match de Terraria sur Stadia a été annulé. Et nous ne comprenons toujours pas ce qui s’est passé.

Écoutez, nous voulons donner de la joie aux joueurs qui ont fait confiance à Google. Mais bon, il n’y a aucun moyen. Quelles nouvelles après nouvelles, la vérité est que la société américaine ne nous laisse pas juste une pause. Ce dernier est la confirmation que Terraria sur Stadia a été annulée.

La raison est, pour le moins, inhabituelle, bien sûr. L’un des créateurs du jeu, Andrew Spinks, a commenté à travers son compte Twitter officiel que Google l’a empêché d’accéder à tous ses comptes pendant trois semaines. Autrement dit, il n’a pas pu accéder à Google Play, à Google Drive et même pas à sa chaîne YouTube ou à sa messagerie.

Mon téléphone a perdu l’accès à des milliers de dollars d’applications sur @Jeu de Google. Je venais d’acheter LOTR 4K et je ne peux pas le terminer. ma @Google Drive les données ont complètement disparu. Je ne peux pas accéder à mon @Youtube canal. Le pire de tous est de perdre l’accès à mon @Gmail adresse de plus de 15 ans. – Andrew Spinks (@Demilogic) 8 février 2021

Selon le créateur, quels que soient ses efforts, Google n’a pas été en mesure de répondre efficacement ces trois dernières semaines. Vous avez perdu des informations, des données et des e-mails auxquels vous ne pouvez toujours pas accéder. Et le pauvre garçon fait la même chose que nous quand ils nous collent un hôte juste pour le plaisir. Autrement dit, vous demandez ce que vous avez fait pour mériter cela.

Ainsi, compte tenu des difficultés techniques qu’il a rencontrées, il est entré en mode «colérique» et a refusé de travailler avec Google sur l’une de leurs plateformes à partir de maintenant. Et la première chose qui a été annulée est, bien sûr, Terraria. Non pas que le jeu soit une bombe, mais il a toujours ses ventes et ses fans. Et la vérité, Stadia ne doit pas continuer sur cette voie.

Au-delà de tout le problème que ce pauvre homme a avec Google, il faut admettre que c’est un peu effrayant qu’une entreprise soit capable d’avoir autant de pouvoir sur nous. Pensez à ce qui vous arrive et que vous êtes à court de courrier, de documents ou de YouTube … Je laisse ça là.