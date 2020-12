Google et Microsoft travaillent sur la mise à jour du mode sombre pour Chrome pour offrir une expérience sombre complète

Tendance FP01 déc.2020 15:45:56 IST

Google travaille avec Microsoft sur une mise à jour pour Chrome sur Windows 10 et macOS qui améliorera le mode sombre de presque toutes les autres interfaces utilisateur du navigateur. La mise à jour introduira un thème sombre à plus d’éléments, y compris les barres de défilement. Le géant de la technologie met à jour les WebUI avec une prise en charge globale du mode sombre et la dernière fonctionnalité est déjà disponible dans Chrome Canary, selon un rapport par Windows le plus récent.

Il peut être testé en ajoutant le code – « enable-features = WebUIDarkMode, CSSColorSchemeUARendering force-dark-mode » à la ligne de commande.

Le rapport a ajouté que la dernière fonctionnalité «FormControlsDarkMode» permettra aux pages Web de spécifier si les barres de défilement doivent suivre le thème du système.

Parallèlement à cela, Google travaille également à la mise à jour de toutes les pages internes du navigateur avec la prise en charge du mode sombre sur la barre de défilement, y compris les paramètres, les signets, une page d’historique, une nouvelle page à onglet et un écran d’impression PDF.

On pense également que Google travaille sur une autre mise à jour à l’aide de laquelle lorsque le navigateur est en mode sombre, il appliquera un thème sombre au résultat de la recherche.

De plus, un commit a été fait par les ingénieurs de Google sur le Chromium Gerrit qui spécifiait le améliorations à venir du mode sombre de Chrome.

Plus tôt en octobre, Google a lancé un thème sombre sur Maps.

Le géant des moteurs de recherche a également commencé en juin de cette année Thème sombre aux applications Google Docs, Google Sheets et Google Slides pour Android.

Le mode sombre aide à réduire la fatigue oculaire et améliore la durée de vie de la batterie. Google a annoncé l’année dernière qu’il introduirait le mode sombre dans l’ensemble de son application propriétaire. Gmail et Google Agenda ont également la fonctionnalité ajoutée à eux.

