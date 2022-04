Google est sur le point de mettre définitivement fin aux applications d’enregistrement d’appels

Partager

Les applications d’enregistrement d’appels pour Android vont cesser de fonctionner en raison d’un changement dans les politiques de Google Play Store.

Préparez-vous à dire au revoir à la applications d’enregistrement d’appels téléphoniques mobiles. Depuis quelque temps, Google tente de mettre de plus en plus d’obstacles à ce type d’applications, dans le but de limiter son fonctionnement et empêcher qu’ils soient utilisés à des fins illicites.

Bientôt, l’entreprise prévoit introduire un changement dans Androidce qui pourrait complètement bloquer le fonctionnement de ces types d’applications, comme l’a découvert un utilisateur de Reddit.

Les applications pour enregistrer les appels cesseront de fonctionner dans moins d’un mois

Comme il a été découvert, dès le lendemain 11 mai Des modifications seront apportées aux politiques de Google Play Store relatives à la accès à l’API d’accessibilité du système d’exploitation.

Cette API permet, entre autres, accéder au son des appelstant que l’utilisateur a accordé l’autorisation à l’application qui nécessite un tel accès.

Mais, selon Google, « l’API d’accessibilité n’est pas conçue et ne peut pas être demandée pour l’enregistrement audio des appels à distance », et pour cette raison, les applications qui l’utilisent pour enregistrer les appels seront empêchées.

« Si l’application est le numéroteur par défaut du téléphone et qu’elle est également préchargée, la capacité d’accessibilité n’est pas requise pour accéder au flux audio entrant et, par conséquent, la politique n’est pas violée.

Une fois le changement effectif, n’appelez que les outils d’enregistrement inclus par certains fabricants dans leur logiciel nativement auront la possibilité de enregistrer l’audio des appels, car ces applications ont des privilèges supérieurs car elles sont préinstallées sur le système. Cela a été confirmé par un développeur Google dans un séminaire en ligne diffusé il y a deux ans, lorsque le changement de politique a été annoncé. Les applications tierces, en revanche, ils perdront ce privilège et fondamentalement, ils seront inutilisables à partir du 11 mai.

Rubriques connexes: Applications

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂