Google en développe apparemment un "Où se trouve?"-Alternative

Google souhaite proposer une alternative Android au service « Où est ? » d’Apple. Cela permet de retrouver les appareils perdus – les AirTags, par exemple, sont intégrés à ce réseau. Il est vrai que le suivi des appareils est déjà possible dans Android grâce à la fonction « Trouver mon appareil », mais uniquement avec une connexion Internet active.

Le nouveau réseau « spot » de Google pour trouver des objets perdus est susceptible de s’appuyer sur Bluetooth et peut également utiliser les puces ultra-large bande de certains smartphones pour le suivi. Cela en ferait une alternative Android au service « Où est? » d’Apple. Les premières informations pertinentes sont apparues dans la dernière version bêta des services Google Play, ici il y a le « réseau Find My Device » dans l’application appelée « Spot », comme l’écrit XDA Developers (via winfuture.de).

Utilisez trois milliards d’appareils Android pour effectuer des recherches

Google pourrait utiliser l’ensemble du réseau d’environ trois milliards d’appareils Android pour rechercher des appareils perdus. Les utilisateurs peuvent activer et désactiver la fonction, comme le révèle le code bêta. Google s’appuie apparemment sur le cryptage avec une clé qui tourne toutes les quelques heures.

Google apporte-t-il un concurrent AirTag ?

La question de savoir ce que le réseau Spot peut rechercher reste ouverte. Il peut s’agir de smartphones, de montres connectées, d’écouteurs et de tablettes ou même de tout objet auquel un tracker de type AirTag est attaché. Cependant, la plupart des smartphones Android ne disposent pas de puces ultra haut débit pour rechercher à proximité immédiate. En termes de fonctionnalités, Google ne tiendra probablement pas tout à fait la chandelle au service d’Apple. En revanche, il y a plus d’appareils Android actifs en circulation que d’appareils Apple, ce qui devrait améliorer la plage de recherche.