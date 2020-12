Google élève les emojis à un autre niveau avec Emoji Kitchen

Aimez-vous les emojis? Eh bien, prenez les emojis.

Une image vaut mieux que mille mots. Bien que le moyen le plus simple de parler avec nos amis, notre famille ou nos connaissances consiste à utiliser des messages texte à l’aide d’applications telles que WhatsApp ou Telegram, la vérité est que les emojis sont idéaux pour transmettre des idées ou des sentiments sans utiliser de mots.

Malgré le fait qu’aujourd’hui il y a beaucoup d’émojis, les temps nouveaux et l’évolution de la société rendent nécessaire d’en créer beaucoup d’autres. Cependant, que diriez-vous de combiner des emojis existants pour en créer de nouveaux? C’est ce que nous propose Emoji Kitchen de Google et honnêtement, nous aimons les résultats!

Créez vos propres emojis avec Emoji Kitchen

Emoji Kitchen a été introduit plus tôt cette année et il semble ce sera maintenant quand il atteindra tous les utilisateurs du clavier Google, également appelé GBoard.

Comme le rapporte Google dans son blog officiel, depuis son lancement en phase bêta, les utilisateurs ont partagé plus de 3 milliards d’autocollants et d’emojis de cette manière et avec la récente mise à jour, Google promet que jusqu’à 14 000 combinaisons peuvent être créées.

Comment fonctionne Emoji Kitchen? C’est vraiment simple Il vous suffit de sélectionner deux emojis différents et le propre clavier de Google nous donnera la possibilité de les combiner pour créer un autocollant totalement différent et unique. Comme nous le voyons dans la vidéo suivante, nous pouvons combiner la Terre avec un visage avec l’emoji du masque ou le feu avec le visage des lunettes. les combinaisons sont presque infinies.

Emoji Kitchen est disponible sur la version bêta du clavier Google et atteindra tous les utilisateurs de ce clavier dans les semaines à venir. Donc, si vous faites partie de ceux qui aiment parler à vos amis avec des autocollants … vous allez adorer ça.

