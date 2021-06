Google Earth révèle le plus grand géoglyphe du monde

Dans cette image d’un géoglyphe en Inde, vous pouvez voir une ligne de végétation avec du sable et des limons, qui se produit pendant la saison sèche. (Crédit image : Carlo Oetheimer et Yohann Oetheimer / Recherche archéologique en Asie)

Un ensemble de lignes sinueuses trouvées dans le désert du Thar en Inde pourrait être le plus grand géoglyphe jamais découvert.

Les géoglyphes, qui sont des dessins tentaculaires formés avec de la terre ou de la pierre, n’ont jamais été trouvés en Inde, bien qu’ils soient connus d’autres déserts au Perou et au Kazakhstan . Le glyphe indien se compose de plusieurs spirales et d’une longue ligne sinueuse qui se replie sur elle-même encore et encore. Au total, les motifs couvrent 51 acres (20,8 hectares) de la région aride près de la frontière avec le Pakistan. Une randonnée le long de toutes les lignes ferait un voyage de 30 miles (48 kilomètres).

On ne sait pas pourquoi les lignes ont été faites, bien qu’elles soient situées à proximité de plusieurs cairns rocheux, ou piles, et de pierres commémoratives, ces dernières gravées d’images des divinités hindoues Krishna et Ganesha. Les lignes peuvent avoir une sorte de signification religieuse ou cérémonielle, ont écrit les découvreurs et chercheurs français indépendants Carlo Oetheimer et Yohann Oetheimer pour le prochain numéro de septembre de la revue. Recherche archéologique en Asie . Le motif général n’est pas visible depuis le sol, car il n’y a pas de point culminant à proximité et le terrain est plat. Ce n’est qu’en parcourant la région sur Google Earth que les Oetheimer ont pu découvrir les géoglyphes.

Image 1 sur 2 Le plus grand des géoglyphes indiens est une spirale géante (Boha 1). (Crédit image : Carlo Oetheimer et Yohann Oetheimer / Recherche archéologique en Asie) Image 2 sur 2 Des images en gros plan de parties de la spirale géante sont montrées ici en (a) et (b). L’image du bas montre un gros plan d’un autre géoglyphe appelé Boha 3, à la pointe de la spirale géante. (Crédit image : Carlo Oetheimer et Yohann Oetheimer / Recherche archéologique en Asie)

Lignes monumentales

Les chercheurs ont découvert les lignes pour la première fois sur Google Earth en 2014 lors d’une étude virtuelle de la région. En 2016, ils ont visité une collection de sites intrigants. Plusieurs spots prometteurs se sont avérés être des sillons pour des plantations d’arbres ratées. Mais près du village de Boha, les chercheurs ont découvert des schémas qui n’avaient rien à voir avec l’agriculture.

« Les lignes Boha se distinguent par leur taille monumentale, leur forme (une spirale géante, un boustrophédon et une petite spirale ovoïde, plus quelques portions de lignes liées aux principaux motifs) et l’orientation de la spirale géante », Oetheimers a écrit dans un e-mail à 45Secondes.fr.

Un boustrophédon fait référence à une ligne qui se replie sur elle-même, allant d’abord de droite à gauche, puis de gauche à droite, en alternance. Certaines langues écrites anciennes, y compris le grec ancien et l’étrusque (de ce qui est maintenant l’Italie), ont été écrites dans ce style de va-et-vient.

Pour toute leur taille, les lignes sont assez subtiles au sol. Ils sont creusés dans le sol du désert à environ 10 centimètres de profondeur et ne mesurent que 20 à 50 cm de large. Bien que les chercheurs ne sachent pas comment les lignes ont été faites, elles auraient pu être formées avec une charrue tirée par un animal de trait, comme un chameau .

Image 1 sur 2 L’un des géoglyphes indiens avait des lignes droites reliées à des ensembles de demi-tours en forme de U, dont l’un est représenté ici (flèches jaunes). (Crédit image : Carlo Oetheimer et Yohann Oetheimer / Recherche archéologique en Asie) Image 2 sur 2 Dans cette image d’un géoglyphe en Inde, vous pouvez voir une ligne de végétation avec du sable et des limons, qui se produit pendant la saison sèche. (Crédit image : Carlo Oetheimer et Yohann Oetheimer / Recherche archéologique en Asie)

Un mystère du désert

Sur la base des intempéries et de la croissance de la végétation clairsemée dans et autour des lignes, les chercheurs estiment que les conceptions ont environ 150 ans, voire 200 ans. Cet âge plus avancé les mettrait en phase avec l’âge des pierres commémoratives trouvées à proximité. La zone est inculte, ont déclaré les Oetheimer à 45Secondes.fr, sans eau disponible pour l’irrigation à proximité ; la terre est actuellement utilisée pour faire paître des chèvres et des moutons.

« [T]a forme des lignes ne sont pas des champs », ont écrit les Oethemier à 45Secondes.fr. « Ce sont définitivement des dessins.

Le plus grand des géoglyphes est une spirale géante couvrant 0,05 mille carré (0,13 kilomètre carré), qui mesurerait 7,5 milles (12 km) si elle était allongée en ligne droite. A proximité se trouve une ligne en forme de serpent de 11 km de long et le motif de style boustrophédon, composé de 23 lignes presque parallèles. Ces lignes totalisent 5,7 miles (9,2 km). Il y a aussi une autre petite spirale et un certain nombre de lignes faibles à proximité, suggérant que les géoglyphes étaient autrefois beaucoup plus gros.

Il y a un total de neuf structures en pierre dans et autour des lignes ; le plus grand est un pilier d’un peu plus de 1,6 m de haut. Trois des structures sont des cairns rocheux, quatre sont des pierres commémoratives sculptées avec des inscriptions qui sont encore à l’étude et trois autres sont de simples pierres rectangulaires utilisées pour des monuments commémoratifs ou des points de repère. La dernière pierre est une pierre sati, qui a été érigée pour commémorer une veuve qui s’est jetée sur le bûcher funéraire de son mari après sa mort au combat.

Mais les vieilles sculptures et monuments commémoratifs sont courants dans le désert du Thar, ont écrit les chercheurs, de sorte que les pierres n’ont peut-être pas grand-chose à voir avec les géoglyphes qui les entourent. Pour l’instant, ont ajouté les chercheurs, les lignes doivent être protégées ; ils ont déjà été endommagés par des véhicules qui les traversent depuis la prise des images satellites de 2014.

Les objectifs d’autres géoglyphes dans le monde restent également inexpliqués. Le célèbre lignes de Nazca au Perou représentent des oiseaux, des chats et d’autres animaux , et ont été étudiés par les archéologues modernes depuis les années 1920. Néanmoins, personne ne sait pourquoi les lignes ont été faites. Géoglyphes circulaires et hexagonaux en Amazonie ne montrent aucun signe d’habitation à l’intérieur, et la meilleure estimation des archéologues est que les dessins avaient une sorte de fonction cérémonielle. Et entre le troisième et le quatrième millénaire avant JC en Russie, les fabricants de géoglyphes sculpté un élan géant dans les rochers . Pourquoi? C’est encore un autre mystère terrestre.

