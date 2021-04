Google Earth ajoute une fonction time-lapse pour les images satellite afin de montrer les impacts du changement climatique

19 avr.2021 13:16:10 IST

L’application Google Earth ajoute une nouvelle fonctionnalité vidéo qui s’appuie sur près de quatre décennies d’images satellite pour illustrer de manière vivante comment le changement climatique a affecté les glaciers, les plages, les forêts et d’autres endroits dans le monde. L’outil dévoilé jeudi se déploie dans ce qui est présenté comme la plus grande mise à jour de Google Earth en cinq ans. Google affirme avoir entrepris le projet complexe en partenariat avec plusieurs agences gouvernementales, dont la NASA aux États-Unis et son homologue européen, dans l’espoir d’aider un public de masse à saisir le concept parfois abstrait du changement climatique de manière plus tangible grâce à son application gratuite Earth. .

Natalie Mahowald, climatologue à l’Université Cornell, estime que la mission peut être accomplie.

«C’est incroyable», a-t-elle dit The Associated Press après avoir regardé un aperçu de la nouvelle fonctionnalité. «Essayer de faire comprendre aux gens l’ampleur du changement climatique et le problème de l’utilisation des terres est si difficile en raison des longues échelles temporelles et spatiales. Je ne serais pas surpris si ce logiciel modifie l’avis de nombreuses personnes sur impact des humains sur l’environnement. «

Ce n’est pas la première fois que des images satellite accélérées sont utilisées pour montrer comment certaines parties du monde changent sous nos yeux en raison du changement climatique. La plupart des scientifiques conviennent que le changement climatique est dû à la pollution principalement produite par les humains.

Mais les images précédentes se sont principalement concentrées sur la fonte des glaciers et n’ont pas été largement disponibles sur une application déjà populaire comme Google Earth, qui peut être téléchargée sur la plupart des plus de 3 milliards de smartphones actuellement utilisés dans le monde.

Google promet que les utilisateurs pourront voir une présentation en accéléré de n’importe quel endroit où ils souhaitent effectuer une recherche. La fonctionnalité comprend également un mode de narration mettant en évidence 800 endroits différents sur la planète aux formats 2D et 3D. Ces vidéos seront également disponibles sur Googlede Youtube site vidéo, un service plus largement utilisé que l’application Earth.

La fonctionnalité a été créée à partir de 24 millions d’images satellites prises chaque année de 1984 à 2020 et fournies par la NASA, le US Geological Survey et l’Union européenne, selon Google. La technologie time-lapse a été créée avec l’aide de l’Université Carnegie Mellon.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂