Google Earth ajoute Timelapse: une fonction pour voir comment la planète a changé en près de 4 décennies

Au cours des dernières heures, Google a mis à jour son service d’imagerie par satellite, Google Earth, dont il dit qu’il s’agit de la plus grande mise à jour depuis 2017. Il intègre désormais une nouvelle fonctionnalité de laps de temps pourquoi se sont-ils rassemblés plus de 24 millions d’images satellites collectées au cours des 37 dernières années.





La nouvelle fonctionnalité nous permet de voir la Terre sous un autre angle, celui qui nous montre les changements qu’il a subis par des actions naturelles ou humaines. Grâce à des endroits spécifiques à travers le monde, nous pouvons voir année après année comment ils ont changé.

La collecte de ces données n’a cependant pas été une tâche facile. Nous sommes essentiellement confrontés à un timelapse de la planète entière. Pour cela, Google a collecté plus de 24 millions d’images grâce à des collaborations avec la NASA, le National Geographic ou l’Union européenne, entre autres. Ils disent qu’il a fallu plus de deux millions d’heures de traitement sur des milliers de serveurs Google Cloud pour compilez les 20 pétaoctets de données. Selon Google, Timelapse sur Google Earth est la plus grande vidéo de la planète.

La planète au fil des années

Les changements que nous pouvons observer sur la planète grâce à Google Earth Timelapse sont curieux. Il existe différents thèmes, tels que lurbanisation, déforestation ou réchauffement climatique. Depuis Google Earth, il est possible d’accéder à l’outil pour rechercher des points spécifiques dans le monde ou choisir certains des points recommandés.

De même, Google a mis à la disposition des utilisateurs des centaines de vidéos sur YouTube, où ces vues accélérées sont collectées à différents endroits sur Terre. Il existe également un site Web dédié pour télécharger les vidéos et les utiliser à des fins d’information.

Finalement, il y a cinq vues guidées que Google a créé en association avec le CREATE Lab de l’Université Carnegie Mellon. Ces points de vue se concentrent sur cinq des problèmes les plus choquants qui affectent la planète aujourd’hui: la déforestation, le réchauffement climatique, les sources d’énergie, l’urbanisation et ce que Google appelle «la beauté fragile».

Plans Google mettre à jour Timelapse avec de nouvelles images chaque année pour la prochaine décennie. Comme ils l’indiquent, Timelapse permet «d’évaluer la santé et le bien-être de notre seule maison, et est un outil qui peut éduquer et inspirer l’action».

Via | Google