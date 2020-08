Google Duo permettra bientôt aux utilisateurs de passer des appels vidéo sur les téléviseurs Android

Tendance FP28 août 2020 18:00:14 IST

Google travaille à apporter son application de chat vidéo, Duo sur Android TV. Désormais, les utilisateurs pourront organiser des appels vidéo via leurs écrans de télévision intelligents.

TJ Varghese, chef de produit du groupe de matériel Google Meet a écrit dans un blog d’entreprise jeudi que Google Duo sera déployé en version bêta dans les «prochaines semaines» sur les téléviseurs Android. Selon le blog, au cas où votre téléviseur ne serait pas livré avec une caméra intégrée, Duo fonctionnera en branchant une caméra USB.

Appelant 2020 l’année des appels vidéo, la firme a noté que «l’utilisation des bons appareils peut faire une grande différence pour rendre les appels vidéo plus agréables et attrayants». Cette décision intervient après que Google a annoncé la prise en charge de Chromecast pour Google Meet.

Qu’il s’agisse d’assister à des cours scolaires ou d’organiser des réunions de travail importantes, Google travaille à l’intégration de chaque grand écran ou écran intelligent présent dans la maison pour améliorer l’expérience d’appel vidéo.

Google déclare que si l’on veut s’éloigner de la notification sur son ordinateur portable ou son téléphone pour être présent à une réunion ou si l’on est en sourdine lors d’une réunion plus large et que l’on souhaite se concentrer sur la tâche à accomplir, la diffusion vers la télévision peut aider à être plus productif et concentré.

Tous les deux Rencontrer et Duo sont disponibles sur Nest Hub Max, où une simple commande vocale activera les chats vidéo.

Avec Javier Soltero, directeur de G Suite planification de la fusion Duo avec Rencontrer et finalement en le supprimant, il est intéressant de voir les nouveaux développements arriver Google Duo.

