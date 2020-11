Google Duo ajoute un filtre spécial avec lequel vous pouvez essayer le maquillage L’Oréal

Ce filtre amusant vous rendra toujours prêt pour tout appel vidéo.

L’appel vidéo est devenu un compagnon[‘danslesbataillesquotidiennespourbeaucoupd’entrenousLaquarantaineamisenévidencel’utilitédecemodèledecommunicationetlesentreprisesrecherchent[‘compañerodebatallasdiariasparamuchosdenosotrosLacuarentenahasacadoarelucirloútilqueestemodelocomunicativoylascompañíasbuscaninnovations constantes pour améliorer l’expérience utilisateur. Avec l’augmentation de son utilisation, le souci de bien paraître est également venu et, si vous êtes amateur de maquillage, il y a quelque chose que vous aimerez.

En ce sens, la dernière innovation folle nous vient de Google et L’Oréal car, grâce à un nouveau filtre, notre apparition dans les appels vidéo aura une touche beaucoup plus glamour.

Rouge à lèvres virtuel pour montrer tout votre glamour

Les filtres ont été l’un des aspects les plus importants de Google Duo et également l’un de ceux qui fournissent une valeur différentielle. Avec la proposition de personnalisation de Google et L’Oréal, vous vous verrez à l’écran avec le dernier maquillage grâce à la réalité augmentée.

C’est le propre compte Twitter officiel de Google qui a confirmé l’accord amusant entre les deux sociétés. Avec le nouveau filtre, vous pouvez ajouter automatiquement du rouge à lèvres et arborant un look vraiment élégant sans se donner la peine.

Vos appels vidéo sont sur le point d’éclairer. 💄 Vous pouvez maintenant essayer le maquillage avec AR dans le nouveau @LorealParisUSA filtres de visage sur Google Duo → https://t.co/aFSWVTRX3k pic.twitter.com/Kp9kW04MMP – Google (@Google) 20 novembre 2020

La seule chose qui n’est pas connue est la durée pendant laquelle cette fonctionnalité sera disponible, donc si vous voulez l’essayer, faites-le dès que possible. Qui sait, vous avez peut-être votre couleur de rouge à lèvres préférée et vous ne le saviez pas!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂