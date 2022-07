Google Drive pour Mac : étape par étape vers plus de stockage

Avec Google Drive, vous bénéficiez d’un stockage cloud étendu pour votre Mac. Grâce à des applications Web intégrées comme Vous pouvez également partager des documents avec des amis et des collègues de travail à l’aide de Google Docs et Google Sheets. Voici comment Google Drive fonctionne avec l’application Mac officielle.

Pourquoi Google Drive en vaut-il la peine pour Mac

Google Drive est un service dit d’hébergement de fichiers. Cela télécharge des fichiers sur un nuage sur Internet, auquel vous pouvez également accéder à partir d’autres appareils. Avec Google Drive, par exemple, vous pouvez télécharger une feuille de calcul sur le cloud et modifier le document séparément avec des collègues de travail. Chaque utilisateur bénéficie de 15 Go de stockage gratuit dans Google Drive. Si vous avez besoin de plus de mémoire, vous pouvez effectuer une mise à niveau moyennant des frais.

Créez un compte Google et téléchargez l’application



Avec Google Drive, vous pouvez facilement télécharger des documents depuis Google Docs ou Google Sheets vers le cloud et les mettre à la disposition d’autres utilisateurs.



Image : © Google LLC 2019



Avant de pouvoir utiliser le stockage cloud Google Drive, vous avez besoin d’un compte Google. Si vous avez créé un compte Google, vous devez utiliser l’application officielle « Google Drive for Desktop » télécharger pour votre Mac. Après l’installation, vous pouvez télécharger des fichiers tels que des photos et des documents sur le cloud et les partager avec d’autres utilisateurs.

un avis: L’application « Google Drive for Desktop » remplace l’application Google d’origine sur Mac « sauvegarde et synchronisation ».

Voici comment fonctionne l’enregistrement sur Google Drive

Une fois que vous avez créé un compte Google et installé l’application Google Drive, vous pouvez synchroniser vos fichiers sur Google Drive et les télécharger sur le cloud. Vous pouvez diffuser ou mettre en miroir vos fichiers.

Mettre en miroir des fichiers avec Google Drive

Lorsque vous mettez en miroir des fichiers, vos fichiers sont stockés à la fois dans le cloud et sur votre Mac. Google Drive crée à cet effet un dossier (« My Drive ») sur le Mac. En conséquence, de l’espace disque est requis. Vous pouvez accéder et modifier vos fichiers dans le cloud de n’importe où – même sans connexion internet.

Diffuser des fichiers avec Google Drive

Lorsque vous diffusez des fichiers, vos fichiers sont téléchargés sur le cloud. L’espace disque n’est consommé que lorsque les fichiers sont ouverts dans le cloud ou mis à disposition hors ligne. Vous avez donc besoin d’une connexion Internet active si vous souhaitez accéder à des fichiers qui n’ont pas été enregistrés hors ligne.

Miroir ou stream ? Voici comment vous pouvez sélectionner le paramètre :

Ouvrez Google Drive sur votre Mac. Cliquez sur « Dossiers de Google Drive » dans les paramètres. Choisissez sous « Les options de synchronisation « Mon Drive » sont soit « Stream Files » soit « Mirror Files ».

Synchroniser d’autres dossiers

En plus du dossier standard « Mon Drive », vous pouvez également synchroniser d’autres dossiers de votre Mac vers Google Drive. Cependant, vous ne pouvez alors diffuser que des fichiers et non les mettre en miroir. Ouvrez Google Drive sur votre Mac et cliquez sur « Dossiers de mon ordinateur » dans les Préférences. Le menu vous permet de sélectionner les dossiers à synchroniser avec Google Drive.

