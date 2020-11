Google Doodle: Voici les plus populaires !

Google n’est peut-être pas connu pour ses jeux, mais ces jeux Google Doodle sont dans une classe à part. En voici quelques-uns, si vous aimez Among Us.

Bien que tout le monde aime le jeu « Among Us », certains y ont probablement tellement joué qu’ils en sont épuisés. Tout le monde aime courir partout, accomplir ses tâches et trouver les imposteurs. Bien qu’il soit sorti pour la première fois en 2018, sa popularité a explosé ces derniers temps en raison de l’influence des médias sociaux qui y jouent et le célèbrent. Cependant, à l’heure actuelle, certains cherchent un autre jeu de type « oisif » à jouer. Dans cet esprit, posez-vous une question.

Faites-vous du gribouillage sur Google ? Si vous n’avez pas encore joué à Google doodles, vous passez vraiment à côté. Les gribouillis Google ont commencé à la fin des années 90, et depuis lors, il y a eu plus de 2 000 gribouillis Google. Ces gribouillis sont diffusés lors des fêtes ou pour commémorer des jours spéciaux de l’histoire. Ils peuvent aller des mixeurs de musique aux jeux de type arcade. Ils sont merveilleusement créatifs, extrêmement innovants et visuellement étonnants.

Google n’est peut-être pas connu pour ses concepts de jeux, mais ces gribouillis sont vraiment dans une classe à part. Voici les sept meilleurs gribouillis de Google à jouer pour ceux qui n’en peuvent plus de savoir qui est sus.

Basketball 2012 – Summer Olympic Games

Pour les Jeux olympiques d’été de 2012, il y a eu quelques gribouillages différents sur Google. C’était l’un des plus populaires, et il n’est pas surprenant de savoir pourquoi. Les jeux de basket-ball à lancer ont toujours été populaires, de Nintendo à la prochaine PS5, et continueront de l’être. C’était la version de Google en l’honneur des Jeux de Londres, qui était très nostalgique.

Lorsque vous avez cliqué sur le gribouillage Google le 8 août 2012, vous deviez utiliser la barre d’espace pour effectuer autant de lancers francs que possible en 25 secondes. Bien sûr, c’est un peu plus compliqué. Vous devez tenir la barre d’espace pendant le temps exact qu’il faut, trop court, et vous lancerez une brique, trop long, et vous passerez complètement par-dessus la planche.

Bien qu’il ne soit pas personnalisable, le petit gars de l’arcade est adorable, et il est possible de jouer pendant des heures pour essayer de battre son propre score.

155th Anniversary Of The Pony Express

Pour célébrer le 155e anniversaire du Pony Express – qui est maintenant la poste américaine – ce gribouillage Google a été mis en ligne le 14 avril 2015. Bien qu’il ait été créé le 3 avril 1860, le premier courrier est parvenu à son destinataire le 14 avril, date à laquelle il avait été promis. Ce fut un développement étonnant pour ce pays en plein essor.

Dans ce gribouillage, le joueur contrôle un facteur sur un cheval et doit esquiver des cactus, des rochers et d’autres obstacles pour collecter des pièces de courrier. Si vous heurtez l’un de ces obstacles, votre cavalier sera éjecté du cheval. L’objectif est de collecter 100 lettres et d’effectuer la distribution finale. C’est un excellent moyen de s’absenter quelques heures.

Doctor Who’s 50th Anniversary

Ah, le bon docteur. Qui n’aime pas le Docteur Who ? Pour montrer son amour pour le Docteur, ses cinquante ans se sont écoulés et onze itérations différentes du Docteur voyageur dans le temps ont été demandées par un grand fan de Google. Ce gribouillage, qui sera mis en ligne le 24 novembre 2015, permet aux utilisateurs de jouer comme n’importe laquelle des 11 versions du Docteur. La mission est de collecter les lettres de Google, qui ont été volées et dispersées dans le temps.

Ce gribouillage est une grande version d’arcade d’un hommage à l’un des personnages de science-fiction les plus populaires de l’histoire du divertissement. Avec les Daleks, ceux qui ont volé les lettres, et le Docteur qui voyage dans son propre petit TARDIS pour les collecter à travers l’espace et le temps, ce jeu ne manquera pas de plaire même au plus désinvolte des fans du Docteur Who et d’aspirer tous ceux qui l’essaieront pour y jouer à plusieurs reprises.

Rubik’s Cube

En 1980, le Rubik’s Cube a fait son apparition dans les magasins du monde entier. Il est rapidement devenu un jouet populaire et l’est resté jusqu’à ce jour. À un moment donné, tout le monde va ramasser le carré et résoudre toutes les couleurs ensemble. Il vous aspire si complètement que vous ne réalisez même pas le temps qu’il a fallu pour y arriver.

Le 19 mai 2014, l’équipe de Google doodles a sorti le cube qui a fait ses preuves en tant que gribouillage. Le jeu est aussi divertissant en ligne que dans la vie réelle. C’est un excellent moyen de se divertir l’esprit et de garder ses mains occupées, et il vous divertira bien plus longtemps que vous ne le souhaiteriez.

Garden Gnome

Le gribouillage Google du nain de jardin est fascinant. Non seulement c’est un jeu cool, mais il y a aussi une introduction qui donne un petit aperçu de la façon dont les nains sont fabriqués. La petite introduction animée est amusante et vous conduit tout droit dans le jeu.

Le jeu de gribouillage lui-même est assez simple… choisissez le gnome que vous voulez et cliquez dessus pour le charger dans votre catapulte. Ensuite, vous devez lancer le gnome en appuyant sur le bouton « go » au bon moment pour le laisser voler, en répandant des graines au fur et à mesure. L’objectif est de le faire voler jusqu’à 60 mètres, et même plus loin si possible. Il y a des objets sur le sol pour arrêter ou aider votre gnome dans sa progression, et il est facile de continuer à essayer de battre votre record.

Halloween 2016 – Cat Wizard

Le gribouillage annuel d’Halloween sur Google en 2016 a été très populaire, et pour cause. Le jeu comporte cinq niveaux différents, établis dans une école de créatures magiques. Votre protagoniste est maman, une étudiante en première année de félin, et vous devez sauver l’école et récupérer le livre de sorts du maître auprès de quelques fantômes farceurs.

Au fur et à mesure que les fantômes progressent vers vous, le but est de les vaincre en dessinant le symbole sur leur tête n’importe où sur l’écran avec votre souris. Bien que l’idée soit simple, le jeu est vraiment addictif, et vous pouvez même vous retrouver à crier sur votre écran lorsque le symbole au-dessus de la tête de chaque fantôme s’ajoute, et que les longues lignes vous troublent.

30th Anniversary Of PAC-MAN

Toutes les versions de Pac-Man sont gagnantes, et celle du gribouillage n’est pas différente. Il s’agit du jeu, miniaturisé, et placé sur un plateau avec le logo de Google superposé en arrière-plan. Il suffit de cliquer sur le petit bouton qui dit « Insérer une pièce » et d’utiliser votre tapis de souris pour déplacer Pac-Man. Évitez les fantômes, engloutissez les points et prenez les cerises.

Célébrer les 30 ans du jeu populaire en le mettant gratuitement sur une plateforme internationale était un grand clin d’œil à l’un des jeux les plus populaires, sans fin et non violents jamais inventés. Cliquez, gobez et appréciez.