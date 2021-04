Google Doodle célèbre le 151e anniversaire de la naissance de la princesse russe Vera Gedroits

19 avr.2021 10:19:31 IST

Le Google Doodle d’aujourd’hui célèbre le 151e anniversaire du chirurgien militaire russe, professeur, poète et auteur – Vera Gedroits. Née dans une famille royale et fille d’un prince russe, la princesse Gedroits a été la première femme chirurgienne militaire en Russie, la première femme professeur de chirurgie et la première femme à exercer les fonctions de médecin au palais impérial de Russie. Elle a pris part à la guerre russo-japonaise de 1904 et plus tard à la Première Guerre mondiale en 1914. Elle est décédée en 1932 à l’âge de 61 ans des suites d’un cancer de l’utérus.

Google reconnaît son travail et ses réalisations dans la vie en la remerciant «d’avoir fait avancer le monde de la médecine, même si toutes les chances sont contre vous».

Arrière-plan

Née en avril 1870 de Daria Konstantinovna Mikhau et du prince Ignatiy Ignatievich Gedroits, elle était l’enfant du milieu de cinq frères et sœurs. Elle a également un jeune frère Seergi qui est mort jeune et a inspiré son nom de plume Sergei Gedroits. Son père était d’origine royale lituanienne et en 1878 a reçu le titre de «prince» pour lui et ses héritiers.

Après avoir participé à une révolution et avoir été découverte, elle a réussi à se rendre en Suisse et à terminer sa formation médicale à l’âge de 22 ans. Elle est retournée en Russie et commencé à travailler avec la Croix-Rouge.

Elle a continué à prendre part à la guerre russo-japonaise et même à la Première Guerre mondiale, travaillant aux premières lignes en tant que chirurgienne. Pendant son temps de guerre, elle a vu et opéré de nombreuses blessures abdominales et thoraciques, amputations, reconstructions faciales et tendineuses, résection intestinale, hystérectomie, trépanation du crâne et ossature. Elle serait considérée comme une experte dans les cas de tuberculose osseuse, d’infection et de hernie inguinale, elle a également publié des études en chirurgie pour l’obstétrique, la glande thyroïde et les tumeurs.

Après la guerre avec le Japon, Gedroits reçut la reconnaissance royale et, en 1909, fut nommé «ordonnateur» principal des hôpitaux du palais Tsarskoe Selo et du palais Pavlovsk. Elle était également pédiatre et s’occupait des enfants de la famille impériale. Elle y resterait jusqu’à ce qu’elle soit appelée pour la première guerre mondiale.

Après la guerre, Gedroits retourna à Kiev et fut nommé professeur de chirurgie à l’Université de Kiev jusqu’en 1929. Elle fut démise de ses fonctions et passa le reste de sa vie en tant qu’auteur d’autobiographies romancées.

