Google Doodle a célébré le 138e anniversaire de la naissance du créateur du vaccin contre le typhus épidémique Rudolf Weigl

Le cadeau d'anniversaire idéal pour un amateur de bière : la pinte bon anniversaire ! Montrez à la personne fêtée que, comme la célèbre boisson brassée, elle se bonifie avec le temps! Sa bière prendra une saveur toute particulière dans ce verre unique personnalisé avec sa date de naissance ou son âge selon le modèle choisi. La personnalisation du verre sera réalisée par gravure laser pour une grande précision de marquage. Attention, la bière est un alcool à boire avec modération : 1 an de plus, c'est déjà bien. Il ne faudrait pas prendre un cran de plus à la ceinture. La petite anecdote pour offrir en spécialiste ! Le format de verre à bière proposé est une pinte « Willy Becker». Ce type de pinte nous provient d'Allemagne, 3ème plus grand consommateur de bière au monde (après la République Tchèque et l'Irlande, la France n'arrivant qu'en 26ème position).