Google dit qu’il progresse dans ses projets de suppression des cookies tiers du navigateur Chrome

27 janv.2021 12:27:02 IST

Google affirme qu’il progresse dans son projet de réorganiser la technologie de suivi des utilisateurs de Chrome visant à améliorer la confidentialité, même s’il fait face aux défis des régulateurs et des responsables. La société a fait le point lundi de son travail pour supprimer de son navigateur Chrome les cookies dits tiers, qui sont utilisés par les annonceurs ou partenaires d’un site Web et peuvent être utilisés pour suivre les habitudes de navigation Internet d’un utilisateur. Les cookies tiers sont depuis longtemps une source de problèmes de confidentialité et Google a déclaré il y a un an qu’il les éliminerait, dans une annonce qui a secoué l’industrie de la publicité en ligne.

Les changements affecteront Chrome, le navigateur Web dominant au monde, ainsi que d’autres navigateurs basés sur la technologie Chromium de Google tels que Microsoft’s Edge. Les navigateurs concurrents Safari et Mozilla Firefox ont déjà supprimé les cookies tiers par défaut, mais Google adopte une approche plus progressive.

Dans un article de blog, Chetna Bindra, chef de produit du groupe Google pour la confiance des utilisateurs et la confidentialité, a cherché à apaiser les craintes concernant le projet, affirmant que les propositions «aideront les éditeurs et les annonceurs à réussir tout en protégeant la vie privée des utilisateurs lorsqu’ils se déplacent sur le Web».

Google a déclaré qu’il publiait de nouvelles données sur une technologie proposée, qui supprime les «identifiants individuels» et regroupe plutôt les utilisateurs en grands groupes démographiques.

La technique cache les utilisateurs individuels dans la foule en ligne et garde l’historique Web d’une personne privée sur le navigateur d’un appareil. Les résultats des tests ont montré qu’il peut être un remplacement efficace pour les cookies tiers, et les annonceurs peuvent s’attendre à voir «au moins 95% des conversions par dollar dépensé par rapport à la publicité basée sur les cookies», a déclaré Bindra.

Les conversions sont des actions que les utilisateurs effectuent lorsqu’ils voient une annonce, comme cliquer pour effectuer un achat ou regarder une vidéo. Les annonceurs pourront tester le système par eux-mêmes dans les mois à venir.

Marketers for an Open Web, un groupe de lobbying de l’industrie britannique, a déclaré que l’annonce de Google n’avait rien fait pour apaiser les inquiétudes exprimées par l’industrie de la publicité et les régulateurs et s’est demandé si les données de l’entreprise montraient ce qu’elle prétendait.

Le plan de Google a attiré l’attention de l’organisme de surveillance britannique de la concurrence, qui a ouvert ce mois-ci une enquête pour déterminer s’il pouvait saper la concurrence publicitaire en ligne et consolider la position dominante de Google dans l’industrie de la publicité numérique.

Les responsables américains contestent également le comportement de Google. Un groupe d’États a déposé une plainte contre la société le mois dernier, l’accusant de «conduite anticoncurrentielle» dans le secteur de la publicité en ligne.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂