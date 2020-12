Google dit que YouTube, Gmail et d’autres étaient en panne en raison d’un «  problème de quota de stockage interne  »

Tech2 News Staff16 déc.2020 13:48:59 IST

Le 14 décembre, tous les services Google, y compris YouTube, Gmail, Recherche Google moteur, Google Drive et quelques autres ont subi une panne mondiale. Ces services ont été interrompus pendant près de 45 minutes. Au cours de la panne, les utilisateurs ont signalé que la page YouTube indiquait « Une erreur s’est produite ». le Gmail page a également montré un message qui disait « Gmail ne peut actuellement pas accéder à vos contacts. Vous pouvez rencontrer des problèmes tant que cela persiste. « Lorsque les utilisateurs ont commencé à signaler le problème, Google n’a pas tardé à répondre et à reconnaître le problème. Selon l’entreprise, la panne était le résultat d’un » problème de quota de stockage interne « .

Nous sommes tous des gens clairs! Merci de rester avec nous. – Google Workspace (@GoogleWorkspace) 14 décembre 2020

Selon une déclaration du porte-parole de Google, « Aujourd’hui, à 3 h 47, heure du Pacifique, Google a connu une panne du système d’authentification pendant environ 45 minutes en raison d’un problème de quota de stockage interne. Services obligeant les utilisateurs à enregistrer des taux d’erreur élevés inexpérimentés pendant cette période. Le problème du système d’authentification a été résolu à 4 h 32 (heure du Pacifique). Tous les services sont maintenant restaurés. «

La société s’est en outre excusée auprès de ses utilisateurs et leur a assuré qu’ils examinaient la question et s’assureraient que ce problème ne se reproduise plus à l’avenir. Le porte-parole a déclaré: « Nous nous excusons auprès de toutes les personnes concernées et nous procéderons à un examen de suivi approfondi pour nous assurer que ce problème ne puisse plus se reproduire à l’avenir ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂